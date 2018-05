Debaten sobre medios electrónicos y cultura

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Se quejan mucho de que en este País nadie lee, pero ¿dónde están los espacios de gente que puede comunicar el arte, la literatura, etc? El tema cultural tiene que estar a lo largo de todo un espacio noticioso, de todo un programa y que sea parte de nuestro mundo”, comentó Mariana Hernández, de Grupo Imagen, en la mesa de conversación sobre el manejo de medios electrónicos en temas culturales, dentro de la Feria del Libro.Además de Mariana, otros expertos en temas de comunicación y periodismo como Baltazar Domínguez, Primitivo Olvera, Fernando Rivera y Vero Maza, participaron en el debate que se organizó dentro del marco de la jornada de periodismo cultural.Se habló de las tecnologías como una herramienta de trabajo, y de cómo esta revolución ha modificado los espacios, alternativas y diferentes formas de comunicación.“Hoy en día, las fronteras se han abierto, me asombra mucho la facilidad que se tiene para entrevistar a personas a través del teléfono, por skype o mail. Este ejercicio antes era más complicado”, comentó Vero Maza.También se resaltó la importancia de apoyar las propuestas y talentos artísticos en el ámbito del cine, música y literatura que no son tan reconocidos, pero que valen la pena.