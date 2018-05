Tienen de nuevo ‘Fiesta del Siglo’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Nuestra intención no es que los jóvenes no tomen y se diviertan, sino que lo hagan con responsabilidad, que conozcan los peligros y situaciones que pueden enfrentar”, dijo Katya Frutos, organizadora de la conferencia “La Fiesta del Siglo”.El evento regresa hoy a León, después de una gira nacional encabezada por Rodolfo Tercero, empresario con más de 20 años de experiencia en la industria restaurantera y de clubes nocturnos y discotecas.Ante la preocupación de un grupo de mamás por las situaciones que pueden presentar sus hijos, cuando salen a divertirse, este grupo de damas se motivó para informarse.El evento está dirigido principalmente a jóvenes de secundaria y preparatoria, padres de familia y maestros, pero la información que se comparte es útil para todas las personas.“Asistir a la conferencia te dará las herramientas para tomar correctas decisiones no sólo respecto a tu vida sino a la de los demás, porque puedes dar consejos en situaciones críticas con la información que aprendiste”, dijo Caroline Miramontes, organizadora.El evento comienza a las 11 de la mañana en Casa de Piedra, con una convivencia más íntima con el conferencista, ideal para mamás y maestros.A las 4 de la tarde se ofrecerá la ponencia para chicos de secundaria; a las 6, de preparatoria y a las 8 de la noche con padres de familia y adultos en general.El costo de recuperación es de 300 pesos por persona y por ponencia y estarán a la venta a la entrada del salón.Diferentes empresas de León se han interesado en el tema e importancia que tiene el que la sociedad esté informada, así que a través de las redes sociales de las organizadoras (Facebook: “4 Conferencias en León 2018”) hay promociones para adquirir pases.Caroline y Katya aseguran que el ciclo de conferencias es muy digerible y atractivo para jóvenes y adultos, ya que el lugar estará ambientado como un antro y las sesiones contarán con dinámicas entre el ponente y el público.El comité organizador también incluye a Jacqueline Miramontes y Martha Tron, quienes se encargan de promover diferentes conferencias durante el año, con el fin de informar a la sociedad en busca de ser mejores.Si eres de las primeras 20 personas en comunicarse a los números 477-156-6172 o 477-576-0316 y comentas que leíste esta nota, am te regala el tercer boleto en la compra del segundo.