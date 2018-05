Oswaldo Alanís le tiene una sorpresita a directiva de Chivas

Durante los próximos días, Oswaldo Alanís volverá a reunirse con la directiva del Guadalajara para intentar llegar a un acuerdo y que el defensa renueve contrato, ya que es considerado pieza clave para el entrenador Matías Almeyda. Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de las Chivas, tiene fe en convencerlo de que se quede y no se vaya al Getafe de España, pero lo que no sabe es que el futbolista le tiene preparada una sorpresita: pedirá firmar por tres años y con un sueldo base, condiciones que no aceptará la cúpula tapatía.



Con esto, Alanís se marchará tranquilo, porque no se cerrará la puerta y cumplirá el sueño de jugar en España, donde ya hasta busca casa.



Ocultan agendas de Dodgers y Padres en México

Sin contar los tres juegos que los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego tendrán en Monterrey, el resto de las actividades que las Grandes Ligas tendrán en nuestro país han tratado de “esconderlas” para el público en general. Contrario a lo que pasó en Puerto Rico, donde se notificó de todos los pasos que darían los Indians y Twins, en México, poco se sabe. Pero aquí se los contamos.



Lo más llamativo será mañana a las 10 horas, cuando el cerrador de los Dodgers, Kenley Jansen, y el jardinero central de los Padres, Manuel Margot, donarán equipo de cómputo al Club de Niños y Niñas de Nuevo León. Los acompañará el narrador de los Dodgers en español, Jaime Jarrín. Y luego dicen que no hay difusión.