Sin cuidado si voy o no al Mundial, señala Oribe

"Me tiene sin cuidado si voy al Mundial o no, realmente es así, sé que detrás de mí vienen jugadores de mucha calidad que pueden estar ahí y hacer muy buen trabajo, me tienen sin cuidado porque la decisión no depende de mí.

"Si dependiera de mí me pongo ahí (en el Mundial) y hago todo por estar ahí, pero en esta ocasión no depende de mí. Trato de dar lo mejor de mí para mi equipo, cuando estoy en Selección, juegue o no", dijo en entrevista con Marc Crosas.



"Hemos hablado, sí, tienes la ilusión de poder estar ahí proque a final de cuentas sería mi último Mundial, siendo realistas, sí tengo la ilusión y estoy pensando en poder asistir, pero si no voy tampoco pasa nada", comentó.



"Hemos perdido dos (partidos) en todo el torneo, tres con el de Concacaf, y todos están en alerta, alarma, hablando, pero esto sirve porque no te relajas", dijo.

debido a que no está en sus manos la convocatoria.El ex compañero de Oribe en Santos lo cuestionó sobre las declaraciones de Miguel Herrera, quien achaca la baja productividad goleadora de Peralta a la distracción por las versiones de que no iría a Rusia.El "Hermoso" destacó que la presión cotidiana en América es positiva.