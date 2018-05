Embarazada cae de motocicleta

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una joven embarazada fue hospitalizada, luego de caer junto con su pareja de una motocicleta, en la colonia Las Teresas; ingreso al Hospital General con luxación en el pie derecho y dolor en la cadera.El conductor de la motocicleta derrapó, cayendo la joven pareja sobre el pavimento.El accidente ocurrió el miércoles pasado en la calle Lorenzo, de la co lonia Las Teresas, cuando un joven de 20 años de edad y su pareja de 19, a bordo de una motocicleta derraparon y quedando tenidos en sobre el pavimento.Tras la caída, testigos del accidente de inmediato llamaron a los servicios de emergencia.Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a Paola, de 20 años, con domicilio en Cerro Trozado, y fue traslada al Hospital General. El diagnóstico preliminar fue que presentaba un luxación en el pie derecho y fuertes dolores en la cadera.El joven Israel, de 20 años, con el mismo domicilio de la mujer, no presentó lesiones de gravedad, y no fue necesario su traslado a un centro médico.