EPN: en México no hay lugar para la censura

Al realizar una enérgica defensa de la libertad de expresión y la pluralidad de ideas, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la única postura política que no se puede tolerar en una democracia es la intolerancia: “En México no hay lugar para la imposición frente a la diferencia, ni la censura frente a la libertad”, sentenció. Insistió, además, en que no hay atajos para el progreso.“Desarrollo, prosperidad justicia e inclusión nos toma una ruta larga y hay que reconocer los avances, logros que como país hemos alcanzado, destruir lo mucho que se ha avanzado suele ser muy fácil”, puntualizó.En el marco de su participación en la 59 Semana Nacional de la Radio y la Televisión, dijo que es importante que cada mexicano haga su propia labor, “en su propio entorno”, para contribuir a que el país siga la ruta del progreso y del desarrollo.Al recordar que ayer se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, dijo que vale la pena tener presente que como nunca antes los mexicanos ejercen el derecho a disentir, a cuestionar y opinar libremente.En la Expo Santa Fe, el Presidente sostuvo que ante este nuevo escenario el gobierno de la República ha sido tolerante ante la crítica que proviene de una sociedad abierta y plural como la mexicana, “y no podía ser de otra manera”, aclaró.“En una democracia la única postura política que no se puede tolerar es la intolerancia. En México no hay lugar para la imposición frente a la diferencia, ni la censura frente a la libertad”, aseguró el mandatario.Asentó que la libertad de expresión, la libertad de prensa y la pluralidad de ideas son principios básicos de la democracia mexicana, por lo que el gobierno de la República seguirá trabajando para garantizar el ejercicio de estas libertades. Indicó que un país mejor informado es un país más democrático y más participativo.“En los siguientes meses los mexicanos decidiremos nuestro futuro y lo haremos en un marco de libertades con todos los elementos que nos ayuden a tomar decisiones razonadas”, dijo.Puso énfasis en que es aquí donde la información veraz y confiable se vuelve la herramienta más poderosa para los votantes, pues al informar con imparcialidad y objetividad, dijo, los medios de comunicación ayudan al público a identificar las noticias falsas.“En este proceso electoral cada ciudadano y cada medio de comunicación tiene algo que aportar para construir un país más informado, más democrático y más participativo“, indicó.En su mensaje, el Presidente reconoció el liderazgo de los más de mil 200 concesionarios de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Dijo que gracias a su labor el país tiene una sociedad mejor informada, más participativa y más involucrada en los asuntos públicos.Tras exponer brevemente los beneficios derivados de las reformas energética, laboral, financiera y de telecomunicaciones, el mandatario asentó que el cambio legislativo “más importante” es el educativo, el cual, asentó, ha sido apoyado por la CIRT de manera constante. Empleos no se crean por decreto.El Presidente destacó el ambiente de negocios generado a partir de las reformas estructurales para atraer inversiones en diversos sectores del país, como el energético y el de las telecomunicaciones, al tiempo de generar más de 3.6 millones de empleos formales en lo que va de su mandato.Dijo que haber alcanzado esta cifra se deriva de dos pilares: construir y proyectar confianza cuidando de la estabilidad macroeconómica, de la estabilidad económica, de la estabilidad de la economía de las familias mexicanas, de proyectar esa confianza al exterior.“Y esto es lo que hemos construido en los últimos años, un clima propicio para la inversión, confianza en el país y el compromiso de emprendedores, de empresarios por invertir.Los empleos no se generan por decreto, no se generan a través del gasto fiscal o del gasto del gobierno, se generan a partir de la apuesta y de la iniciativa que tomen los propios mexicanos para invertir, para arriesgar, repito.Y para construir un camino de éxito en la ruta que tomen, contribuyendo con ello al éxito de toda la nación”.Édgar Pereda, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), dijo que frente a un proceso electoral cada vez más cercano, los mexicanos no deben caer en falsas promesas y es necesaria seriedad en las propuestas para no ofrecer ocurrencias a problemas reales, que por su misma naturaleza frenan el desarrollo del país, expresó.“Trabajamos para dar un impulso renovado al desarrollo de las tecnologías de la radiodifusión y con ello poner a México en la vanguardia.Esto sólo puede ser con políticas progresivas y no regresivas, México necesita seriedad, con medidas sustentadas a mediano y largo plazos, no ocurrencias que por su naturaleza frenan el desarrollo y progreso que necesitamos como nación”, aseveró.Dijo que “hoy en día México es la mezcla perfecta entre modernidad y desarrollo, no caigamos en falsas promesas frente a problemas reales”.