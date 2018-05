“Hoy hay una señora que quiere ser presidenta municipal, que fue diputada federal y que se le pidió que hiciera lo posible por cambiar esa ley y, ¿qué hizo? Defender simplemente al señor Enrique Peña Nieto”, señaló Ortiz Gutiérrez en su evento de campaña la tarde del viernes en la comunidad de Tomelopitos.



“Luego viene el otro señor, el camoso despeinado del gallito y dice que tiene una iniciativa para perdonar a todos los delincuentes, pues ahora si nos fuimos hasta el otro extremo. Yo y Acción Nacional creemos en la ley, ni perdones, ni tampoco excesos, que el que la haga, la pague”, aseguró.



“Piénsenle bien porque ahora nos estamos jugando mucho en esta elección, nos estamos jugando el futuro de este país, de los niños”, dijo.



“Voten por todos los candidatos del PAN incluídos diputados, ellos ya presentaron una iniciativa para que se modifique esta ley. Es cuestión de cambiarle un renglón para que permita que el detenido pase a prisión preventiva de manera directa”, aseguró.

