“Nosotros nos pusimos muy exigentes porque estuvimos 10 años en Primera A y se asciende con dos campeonatos, entonces la gente comenzó a ir mucho al estadio. Pero la directiva debe estar en sintonía con la ciudad, debe esforzarse por tener un buen equipo”, declaró Milton Queiroz.

Lo catastrófico del torneo que recién terminó para la Fiera, se puede deber a que desde el inicio las cosas no se planearon bien. Para prever eso en el Apertura 2018, el ícono de los Esmeraldas del León, Milton Queiroz ‘Tita’, recomienda a la directiva felina encontrar sintonía con su afición.Según el brasileño, quien en su momento brillara con León, la Fiera debe armarse de la mejor manera a partir de una buena planificación, para así entregar unidades.Pero lo más importante es no dejar ir puntos importantes como pasó durante el Clausura. “El jugador que venga, cual sea la nacionalidad, debe cumplir; es una situación importante a resolver, porque la temporada se arma desde antes de iniciar, pero de todos modos si León hubiera ganado el partido contra Tijuana se hubiera calificado.Tanto es el equilibrio que tiene la liga que si León hubiera ganado en la penúltima jornada, hubiera calificado. Sin embargo creo que en general, León no hizo una buena temporada”.Milton se considera ahora un aficionado más de la Fiera y espera que el equipo vuelva pronto al protagonismo.El ex jugador brasileño está de vacaciones en la ciudad y hace un par de semanas fue homenajeado en el Nou Camp, además de que esta semana fue invitado a lanzar la primera bola antes de un juego de los Bravos de León en el estadio Domingo Santana.