Preocupa a Ibero pésimos gobiernos

“Se podrían convertir (las propuestas) en políticas públicas si es que hay apertura y voluntad en los políticos que nos gobiernen en el próximo trienio. Las propuestas son un conato agónico pero esperanzado a favor de la ciudadanía en tiempos donde corre y permea el desánimo, la apatía y el individualismo... tiempos de indiferencia e insolidaridad. Tiempos donde la ‘kakistocracia’ es el pan de cada día. Los peores nos han gobernado, los peores nos gobiernan: que el futuro opte por los mejores”.

Acceso a la información y bibliotecas públicas Acreditación de empresas locales para innovación tecnológica Arte comunicativo: soluciones activas para el cambio social Cibercafés comunitarios para inclusión social Desaparición de personas, nueva ley y retos para municipios Graffiti legal y evolucionado Alto al hostigamiento sexual a mujeres en bares Investigación y desarrollo municipal Participación social para mejora del desempeño ambiental Política social de atención a la población en pobreza Políticas públicas con perspectiva de género Prevención de muerte súbita en el deporte popular Reconstrucción del tejido social Reconstruir acciones públicas en favor a los jornaleros indígenas migrantes Reservas territoriales energéticas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

se reunieron este jueves para escuchar que la comunidad de la Universidad Iberoamericana considera que en día “los peores nos gobiernan”.Por cuarta ocasión, en la introducción del documento, el sacerdote jesuita Javier Prado Galán, Director General Académico de la Ibero León, señala:Laes un término acuñado por el catedrático de filosofía italiano Michelangelo Bovero.A la presentación del documento acudieron Héctor López Santillana, del PAN, ; Ernesto Oviedo, de Juntos Haremos Historia y Clemente Villalpando, del PRI, Guadalupe Torres Rea (PRD), Sergio Contreras (PVEM), Daniel Malacara (MC) y Oscar Martínez (Nueva Alianza). Todos ellos expusieron sus propuestas y luego respondieron preguntas de los asistentes, aunque no debatieron.Reunidos en el Aula Magna de la institución jesuita, c, primero en un espacio de siete minutos y luego en dos rondas para responder las preguntas elaboradas por las mesas directivas de cada licenciatura.El primer turno fue para el abanderado de la coalición, quien abordó losfueron los temas en que se centró; destacó el trabajo directo con familias y la rehabilitación de infractores de la ley como formas de combate a la delincuencia, además del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.El siguiente fue, quien admitió que lpero propuso el uso de una policía pacífica sin armas ni uso de fuerza.con medidas como la adquisición del 30% de las concesiones por parte del gobierno local, además, se comprometió a apoyar la plataforma Uber.La ex diputada y ahora candidata delseñaló como sus ejes elademás ofreció elaborar un, así como iglesia, universidades y cámaras empresariales.dejó de lado la exposición de propuestas y remitió a los jóvenes a las redes sociales e Internet para poder consultar sus propuestas, y señaló laEl aspiranteen su totalidad y sin fallas; además, comprometió a “checar” las concesiones del servicio de transporte público.ofreció mejorar, así como llegar hasta lasTambién propusocomo el de violencia contra la mujer. La oferta dey la instalación depara mejorar servicios y unfueron sus ofrecimientos.Cerró la primera ronda el abanderado depara identificar zonas y delitos a atender en materia de inseguridad, igualmente se dijo a favor del impulso al aLa movilidad también fue abordada al proponer la creación del proyecto de un tren interurbano para León.