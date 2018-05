CONTIENDA DE TRES

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ayer en la Iberoamericana quedó claro lo que ya sabíamos: Héctor López tiene cómoda ventaja de arranque; Sergio Contreras, del Verde, y Clemente Villalpando, del PRI, a convencer de que sí pueden.En un tono arriesgado de autosuficiencia Héctor pide apoyo “para que León no se detenga”, aunque luego planteó una serie de interesantes propuestas que no pueden frenarse porque ¡aún no arrancan!Por la expectativa nacional con Morena triste la presentación de su candidato Ernesto Oviedo. Guadalupe Torres, PRD; Óscar Ramírez, Panal; y Daniel Malacara, de MC, a salvar el registro.Para el electorado es una verdadera pérdida de tiempo ver cada tres años el desfile de candidatos (as) a los diferentes cargos públicos nada más porque los partidos tienen que postular a alguien, en espera de arañar los más votos que puedan para alcanzar el soñado 3% que les permita conservar su registro como partido político en el estado y tener acceso a las prerrogativas, es decir, a nuestro dinero público.Así lo confirmamos otra vez ayer en el Foro Universitario de candidatos a la Alcaldía en la Ibero, donde estuvieron juntos los siete candidatos. A la mayoría de ellos les costó explicar para qué quieren gobernar, y todavía nos faltan los debates convocados por el IEEG y por el Consejo Empresarial. Héctor López Santillana, Clemente Villalpando y Sergio Contreras, los únicos con tablas y además los tres exacadémicos de esa institución.El alcalde con licencia Héctor López, que para nada es un orador nato, no requirió mas que llevar una presentación básica de power point con sus principales propuestas para salir bien librado. Ni siquiera tuvo que responder lo que en la calle sí tendrá que hacer: ¿por qué no empezó con todo lo que ofrece?El panista prometió una transformación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con el diseño de cinco grupos especializados en la Policía Preventiva, dos mil nuevas cámaras de videovigilancia, crear los juzgados cívicos y el centro de atención a víctimas, tres parques metropolitanos, 18 prepas, etc. Cuando pide la confianza “para que León no se detenga”, tiene que convencer de que sí está en marcha.Entre el público estuvieron en apoyo a Héctor el dirigente municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano; el regidor José Luis Manrique (otrora “sheffilista”); el candidato a segundo síndico Christian Cruz y el presidente del Patronato de la Feria Estatal de León, Gabriel Pérez Navarro.El priista Clemente Villalpando está en su primera campaña política y luce relajado (aunque carga con la loza del voto de castigo al tricolor). Pronto captó la atención con las imágenes del antes y el después de ciudades de todo el mundo que sí planearon su futuro y el comparativo con León donde nada pasa. Dice que hará de León la “ciudad del ‘startup’ en Latinoamérica”, ahora falta que nos diga cómo.En el verde Sergio Contreras hay altas expectativas de que sea un rival duro para Héctor. Es seguro cuando toma el micrófono, aunque resultó un riesgo no aprovechar los siete minutos para dar propuestas concretas (y mandar a seguirlo en sus redes sociales) para intentar conectar con el público joven con un mensaje sobre la necesidad de un Gobierno diferente. Le faltó lo otro ¿diferente, en qué?.Aunque ya se conocían sus limitaciones como político, ni los propios “morenistas” que lo acompañaron esperaban tan pobre exhibición del expanista Ernesto Oviedo, no supo qué hacer con los siete minutos y mejor terminó tres antes, de los otros cuatro nada qué contar, sólo su enredo con las hojitas que llevaba como apuntes. Hasta al leonés más fiel a la causa de AMLO le costará darle su voto.Daniel Malacara, de Movimiento Ciudadano, arrancó risas cuando llamó a bailar todos con Movimiento Naranja el 1 de julio, o a dar “al mal tiempo mala cara”, pero sus propuestas no convencieron; el auditorio mostró sorpresa cuando dijo que hay que dialogar con los delincuentes y ofrecerles becas. Es un prestigiado investigador del CIO, pero la transformación a político es otra cosa.Desde 2006 la Ibero en León entrega un documento de propuestas a los candidatos a la Alcaldía. Bien haría ahora en completar el ejercicio con un seguimiento puntual a su cumplimiento. Héctor López, quien aspira a repetir en el cargo, debe responde qué atendió de lo que hace tres años le entregaron.Ya vino Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de las campañas al Senado; Enrique Ochoa cuando todavía era el jefe nacional; Diva Gastélum para sobarle el chipote a Gerardo Sánchez tras la carta del exdelegado Enrique Martini; y hoy estará José Manuel Romero Coello, coordinador nacional juvenil de la campaña de Pepe Meade. Buena la avanzada tricolor pero su candidato nomás no pisa Guanajuato.La cuenta oficial de la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de León dio un “me gusta” al tuit del candidato del PAN a la alcaldía, Héctor López Santillana, quien como parte ­del foro de candidatos en la Universidad Iberoamericana lanzó un mensaje sobre su propuesta para la seguridad pública.La dirigente estatal del Partido Verde, Beatriz Manrique, no lo dejó pasar y respondió en Twitter: “No es que yo ande de mal pensada. No creo que en Presidencia les pidan a los empleados que apoyen a @hlsantillana y zas! Que se equivocan y lo hacen desde las cuentas oficiales”, y etiqueta al IEEG.