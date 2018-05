Lo que significa una palabra, un grito, una marcha

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace unas semanas, tres jueces dictaron una sentencia en contra (dudo si la palabra aquí sea en contra y no a favor, pero…) de 5 jóvenes que violaron a una menor en un portal en Pamplona.Les dieron 9 años de cárcel porque ningún juez vio una violación, sino un abuso. La diferencia entre estas dos palabras, abuso y violación, es mayor en el código penal que en la vida real. La sentencia a una violación es casi el doble de años en la cárcel.Cuando se dictó sentencia, las calles de España se llenaron de mujeres con una angustia inexplicable. Yo entre ellas. Me sentí vulnerable pensando que un hombre (que está en un grupo de Whatsapp llamado “La Manada” que habla sobre burundanga, violaciones múltiples y que comparten sus videos de los hechos) pudiera salir de la cárcel en tan pocos años.Me sentí violentada al pensar lo que las mujeres han tenido que aguantar por el miedo al qué dirán en vez de denunciar. Sentí impotencia al pensar en lo que una debe de pasar por haber nacido mujer en una sociedad que no acaba de evolucionar.Mientras caminaba, me di cuenta de que había una parte de la población que faltaba en esa marcha. Había hombres, pero no tantos como nos gustaría. Las mujeres subieron un montón de fotos y publicaron miles de artículos; los hombres… muy poco. Y he allí el problema, necesitamos que los hombres se involucren con la causa, porque sin ellos, un movimiento social no será posible.Y no se trata de cambiar la palabra feminismo; si su significado es la equidad de género, se debe defender a capa y espada. No porque un grupo de nazis, que les dio por invadir al mundo, le tuvieron miedo a la palabra paz, la humanidad entera se tuvo que inventar otra palabra. No, señor, es paz y nada más que paz. Es feminismo y nada más que feminismo. Las cosas, los nombres y las sentencias justas… son lo que son.Pero, tengo que reconocer, en algún proceso del mensaje los hombres o no quisieron o no se sintieron invitados a participar. Quiero pensar que hay muchos en el segundo caso, porque con solo dos palabras se arregla el asunto: los necesitamos.Pero no para lo que J.Lo y su nueva canción se refieren. No. Los necesitamos para que salgan a las calles y presionen para que la ley proteja más a esa mitad de la población que sale con miedo a la calle. Los necesitamos para que dejen de reírse de sus chistes machistas y se busquen, con ingenio, otros temas que les hagan gracia. Los necesitamos para que no favorezcan la desigualdad laboral. Los necesitamos para que la presión social, al menos, haga que estos animales (ya ni los animales, carajo) que se creen con el derecho de forzar a una niña a entrar a un portón teman por lo que les pueda pasar y al menos, solo al menos, por puritito temor no se atrevan.Así que espero que unos cuantos gritos de impotencia, una palabra y una multitud que está dispuesta a marchar por su seguridad sean suficiente aliciente para saber que esta lucha, y todo lo que engloba, también va con ustedes queridos compañeros. Sean bienvenidos, compañeros de batalla.