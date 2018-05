Matan a hombre en Pedregales y hallan encobijado en Lomas del Country

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre murió asesinado cuando viajaba en su camioneta junto a su esposa y dos hijos en la colonia Pedregales de Echeveste.Minutos después el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija fue encontrado en la colonia Lomas del Country.El primer hecho ocurrió a las 11:40de la noche de ayer en el cruce del bulevar Pedregales de Echeveste y la calle Mórficas.Se informó que el hombre conducía sobre dicho bulevar en dirección a su casa.Al llegar a la calle Mórficas fue alcanzado por los ocupantes de un automóvil Volkswagen tipo Bora en color blanco.El conductor le cerró el paso para detener su marcha.Posteriormente uno de los ocupantes bajó del Bora y se dirigió a la camioneta.El atacante sacó un arma de fuego y comenzó a disparar en varias ocasiones, posteriormente escapó.Vecinos que atestiguaron el asesinato pidieron ayuda al 911.Elementos de la Policía Municipal acudieron e iniciaron un operativo de búsqueda, pero no tuvieron éxito.Paramédicos de la Cruz Roja acudieron y les brindaron los primeros auxilios, pero el hombre ya no contaba con signos vitales.Su pareja fue trasladada a un hospital donde fue reportada grave de salud debido a los impactos de arma de fuego que recibió.Familiares de las víctimas acudieron para resguardar a los menores que estaban ilesos.Minutos después el cuerpo de un hombre asesinado fue encontrado envuelto en una cobija en el cruce de las calles Malquita y Caleope.El cuerpo se encontraba en un un baldío tapado con una cobija y amarrado con un lazo.Vecinos que pasaban por el lugar encontraron el cuerpo y avisaron al 911.Policías preventivos que acudieron al lugar pidieron apoyo de una ambulancia ya que el hombre al parecer aún presentaba signos vitales.Paramédicos de Bomberos llegaron, pero la víctima ya no contaba con vidaAgentes de la unidad de homicidios acudieron a las escenas del crimen para iniciar las investigaciones de ambos asesinatos.Finalmente ambos cuerpos fueron llevados q las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se les realizará la necropsia de ley y se iniciará la investigación de los homicidios.