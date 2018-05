Decae construcción 37% en Guanajuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En Guanajuato, el valor productivo de la construcción disminuyó 37.10% en febrero pasado, en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2017.De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), durante febrero de 2018, las empresas dedicadas a este ramo produjeron 2 mil 260 millones de pesos.Esta cifra es menor a lo generado durante 2017, cuando se registró 3 mil 583 millones de pesos.Al comparar los dos periodos, el mercado de la construcción se redujo en mil 323 millones de pesos.Francisco Javier Padilla Guerrero, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Guanajuato (CMIC), afirmó que el principal reto del sector es crecer.Este crecimiento refiere no solo se trata de números, sino de capacitación y alianzas estratégicas.Como líder del sector reconoció que a él le corresponde involucrar al resto de los empresarios constructores para lograr este avance.Con motivo del festejo del Día de la Santa Cruz, fecha de festejo para el sector constructor, empresarios compartieron su experiencia laboral.Antes de ser el titular de la Cámara de la Construcción, desde hace 25 años Francisco Javier Padilla Guerrero se ha dedicado al mundo de la construcción., refirió.Francisco Padilla ha realizado obra pública y privada, sobre todo de restauración de monumentos.expresó.Una de las obras más complejas en la que participó fue el Templo del Carmen, ubicado en Celaya que fue realizado por el arquitecto Tresguerras, pues corría el riesgo de colapsar, explicó.A nivel estatal ha realizado obras en Celaya, Apaseo, Salamanca, Guanajuato capital. En Jalpa de Cánovas restauró el templo. Fuera del estado ha trabajado en Querétaro, CDMX y Aguascalientes.Hace catorce años formó el Grupo Constructor Japague, por el tipo de obras que emprende ha llegado a tener hasta 120 trabajadores en obra.Como la rebelde de su familia se define Elizabeth Negrete Dávalos, por haber estudiado Arquitectura en lugar de Derecho “en una casa de puros abogados”, relató.Desde pequeña esta arquitecta se inclinó por el diseño y el dibujo. En su formación descubrió la materia de dibujo técnico, a partir de ahí decidió dedicarse a esta área.Elizabeth inició en la construcción hace 15 años, su primera obra la realizó en el municipio de Pueblo Nuevo. Ahí construyó un camino con drenaje que comunicaba al panteón municipal.Su trabajo lo ha ejecutado en Huanímaro, Pueblo Nuevo, Abasolo, Irapuato y Tierra Blanca, “en cada municipio se construye diferente”, refirióEsta empresaria originaria de Abasolo recuerda que el primer reto de su carrera fue hacer equipo con los albañiles.A lo largo de su experiencia profesional ha realizado aproximadamente 150 obras, entre ellas urbanización, edificación de calles y escuelas.“Todas las obras requieren de prioridades son retos por muy pequeñas que sean”. Su obra emblema es un proyecto gerontológico que realizó en Pueblo Nuevo, que se puede observar desde la carretera.En su empresa colaboran seis personas en administración. En la plantilla de albañilería ha llegado a tener hasta 20 personas.Usando un casco rosa Elizabeth se diferencia en las obras.A pesar de ser una profesión que genera mucha presión, Jorge Alfonso García Palomares se decidió por la ingeniería civil.Antes de realizar obra de manera independiente, este empresario trabajó diez años para el Gobierno en el Instituto de la Vivienda. En 2010 Jorge decidió independizarse. “En gobierno nos va bien, yo aspiraba a más, no me sentía satisfecho y me arriesgué”, expresó.La experiencia adquirida en Gobierno le ayudó a abrirse camino. Jorge Alfonso se dedica a la construcción de aulas, calles, drenajes y caminos a comunidades, y casi todos los rubros de la construcción.Su mayor reto ha sido una calle que realizó en Silao, la cual colindaba con un río. Para comenzar, la llevó a cabo en temporada de lluvia, lo que complicó aun mas el trabajo.“Tenía que lidiar con agua que pasaba a un lado de la obra, tuvimos que hacer pasos a desnivel para evitar inundaciones, nos llevó seis meses”.Silao es donde Jorge realiza el 90% de su obra, y ha efectuado 40 proyectos.Su principal reto es el compromiso con su equipo de trabajo. “No puedes dejar de pagarle a tu gente, tengas o no trabajo debes responder, es un compromiso fuerte”, declaró.En su empresa colaboran 10 personas, en mano de obra ha empleado hasta 40 personas.Jorge no sabe cómo llegó a la ingeniería, su papá es médico, su mamá enfermera.Respecto a la profesión, este ingeniero recomida a los jóvenes no temerle a las matemáticas, esta materia -dijo- se le debe dedicar tiempo, pero no es imposible.