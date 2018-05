Reciben oficio como herencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el Día de la Santa Cruz o del Albañil que fue celebrado ayer, trabajadores, quienes aún siendo niños se convirtieron en ayudantes o chalanes, compartieron lo que significa para ellos haber heredado este oficio.Jesús Gómez de 59 años ya tiene más de 40 años dedicándose a la albañilería gracias al legado que le dejó su papá. Hoy nadie más en su familia es albañil pues las generaciones han cambiado mucho, dijo.“Mi papá era albañil y desde que yo estaba chico me empecé a juntar con los albañiles. Como ayudante inicié a los 12 años en Jardines del Moral. Me acuerdo que apenas iniciaba esa colonia y gracias a Dios ya tengo más de 40 años en el oficio”.“Es muy bonito empezar y ver un terreno o el lugar vacío y luego ver ya terminado el trabajo, se siente muy bien, es mucha satisfacción. La verdad no podría decirte como cuántas obras he hecho”, expresó.José Domingo Pérez, quien es albañil desde hace 32 años, dijo que tal vez hubiera llegado a ser zapatero o mecánico, pero su destino fue distinto, gracias a su hermano mayor (que falleció hace nueve años), pues fue él quien le enseñó este oficio. Él y sus dos hermanos son albañiles.“Él nos enseñaba a todos, somos tres hermanos los que trabajamos en la construcción. Para mí es una pasión y lo que más me gusta es que cuando acabas una obra y luego pasas por ahí, sientes orgullo y te da gusto. Yo les he dicho a mis patrones que no me recomienden, que dejen que mi trabajo me recomiende”.“Nuestro oficio empezó como tabiqueros y ahí un maestro jaló a mi hermano mayor. Él le ‘puso más cabeza’ y aprendió más cosas como los planos Él hizo varias obras muy grandes. Y siempre voy a estar muy agradecido con él”, compartió.Pese a que su padre y sus hermanos se han dedicado a la construcción, Manuel Hernández Armendariz comentó que parece que la tradición cambiará en su familia, debido a que los más jóvenes les gustan otros oficios. Ahora casi todos son zapateros, y otros incluso están estudiando.Manuel, quien lleva 25 años como albañil, recordó que su padre ya fallecido también se dedicó a ello durante casi toda su vida.“Este es un trabajo muy bonito, donde uno cada día aprende una cosa diferente. Cuando estaba chavo me acuerdo que mi padre y yo íbamos al barrio del Coecillo porque él estaba haciendo unos trabajos, yo apenas podía con la pala. Esos son algunos recuerdos que me quedan de mi papá y sobre todo que él construyó mi casa”, contó.Fernando Juárez Montero decidió hace 18 años seguir el ejemplo de su padre y sus hermanos debido a la falta de oportunidades y recursos para poder continuar con una educación, sin embargo define su ocupación como el trabajo más bonito.“Lo que pasa es que ya no hubo recursos para seguir estudiando y como éramos una familia grande, pues tuvimos que entrarle a la obra desde muy chicos y ya de ahí para adelante a chambear. Hoy en la familia mi papá, mis hermanos y yo somos albañiles”.“Es muy bonito mi trabajo pero también es muy pesado, si yo pudiera mejor les daría estudios a mis hijos y, en caso de que no se pueda, sí les enseñaría lo que yo sé hacer. Cuando termino un trabajo o una obra y que al patrón y a la gente le gusté, es la más grande satisfacción”, agregó.