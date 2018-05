¿Calor y lluvia? Así el clima hoy en Guanajuato

¡Feliz viernes! Te invitamos a consultar las condiciones del tiempo que prevalecerán el día de hoy a través del video #Pronóstico del #SMNmx pic.twitter.com/6QUWMo8SKf — Conagua (@conagua_mx) May 4, 2018

Mapa que muestra la distribución de las #Lluvias registradas en 24 horas en #México https://t.co/EmcgTmAFfJ pic.twitter.com/AHzkMLH0Zb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 4, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si vives en el, haydeEl reporte hidrometeorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informa que else extiende desde el noreste hasta el centro de Veracruz,en Tamaulipas y Veracruz.La humedad del Golfo de México favorece chubascos en Chiapas, Oaxaca y Península de Yucatán además lluvias y chubascos en centro y sur del territorio. El resto del país se mantiene con tiempo seco y altas temperaturas.En territorio guanajuatenseEl calor será sofocante a lo largo del día y habrá lluvias ligeras acompañadas de tormentas eléctricas en el noreste de Guanajuato, así como vientos de dirección variable con rachas de moderadas a fuertes.Al norte del Estado se esperan temperaturas máximas de 30° a 32° C, y las mínimas de 10° a 12° C.En la zona centro y sur las máximas temperaturas irán de 32° a 34°C y las mínimas, de 13° a 15° C.