Amnistía sí, pero no para delitos graves.- Olga Sánchez, propuesta por AMLO en Segob

La amnistía propuesta porcomoen el eventual gabinete del aspirante presidencial de Morena, si gana la elección de julio, la ex Ministra de la Corte aclara que la amnistía debe ser reglamentada en una ley, misma que debe establecer claramente en qué periodo de tiempo estará vigente y qué tipo de infractores podrán acceder a ella.En entrevista con, propone que la figura aplique para loscuando el Presidente Felipe Calderón inició la "guerra" contra el narco, yidentificada como una de las Ministras más liberales en la historia de la Corte, donde estuvo 20 años, expone que la amnistía, pero, acota,—No. En primer lugar, (se requiere) la elaboración de una iniciativa de ley, que pasa por el Congreso federal; no es un indulto que hace el Presidente, es una Ley de Amnistía. El universo de destinatarios tiene que ser muy determinado. No todos caben dentro de este universo, tiene que haber supuestos normativos que ubiquen a los destinatarios.Los destinatarios de estas normas no pueden ser quienes hayan cometido ciertos delitos. Por ejemplo, quienes hayan cometido tortura, delitos de lesa humanidad, ejecución extrajudicial, desapariciones forzadas, violaciones a mujeres; tampoco embarazos forzados ni tampoco homicidio ni esterilización sin consentimiento.Hay delitos ya en las convenciones internacionales que México ha suscrito y criterios de la Corte Interamericana y de Estrasburgo que no admiten ciertos delitos para entrar en la Ley de Amnistía.—Claro que no (es verdad). Algunas de las personas que pudieran beneficiarse con esta ley por no haber cometido este tipo de delitos, por ejemplo, un encubridor, que no cometió el homicidio, o la violación, o la desaparición, o el secuestro, que no cometió un crimen de tortura, ¿por qué no se va a ubicar dentro de un supuesto de esta naturaleza?Sí, pero, insisto,Dicen quienes han hecho estudios sobre el narcotráfico que éste ha creado, en los últimos 10 años, 600 mil empleos directos, que no son de alta criminalidad muchos de ellos. ¿Qué hacer con esas 600 mil personas?—Ese es el propósito: aquellos que han estado empleados por el narcotráfico por necesidad, por pobreza o hasta por la fuerza, que los tienen sembrando amapola, mariguana, que la cosechan o que hacen el trasiego de la droga, pero que no son criminales de alta peligrosidad.(La amnistía) no es una estrategia de seguridad, es una estrategia de pacificación para transitar a una paz social y una recomposición del tejido social. Es justicia transicional, en donde la víctima es el eje fundamental.—No lo he platicado con el candidato. Mi visión personal es que, definitivamente, hay que despenalizar la droga, probablemente, en una primera instancia. Desde luego, la mariguana, hay que despenalizarla, no digo legalizarla, que es diferente.El otro tema es que, si una persona puede consumir la droga, la cadena -—desde la producción, el trasiego y hasta que la droga llega al consumidor— también hay que analizarla en una política pública si realmente vamos hacia la despenalización del uso lúdico de la mariguana.—Ahí están los resultados, las estadísticas oficiales sobre número de homicidios, de 30 mil personas que han desaparecidos. Ahí están las madres rastreadoras buscando a sus hijos, no es más que ver la realidad que está pasando en México, y lo que dice Andrés: "Vamos a atacar las causas: la pobreza, la falta de oportunidades".Primero, que no se va a hacer la amnistía para los criminales que han cometido delitos graves. Segundo, que, en esta justicia transicional, las víctimas van a tener cuatro derechos fundamentales: conocer la verdad, saber qué pasó con sus familiares; acceso a la justicia; un mecanismo para la no repetición y, por supuesto, la reparación del daño.Estos cuatro derechos están en el centro de una justicia transicional, que es aquella que atiende un problema social y que transita hacia el restablecimiento de la paz, de la vida cotidiana armónica y, desde luego, el respeto a las instituciones.