The Economist toma a Guanajuato como ejemplo de escalada de violencia en el País

Para la revistaSe documentó en un artículo la explosión de los índices de asesinatos que se incrementaron a partir del 2011, el penúltimo año de gobierno deDesde el cambio de gobierno en el 2012,superan a ciudades con mayor población como Londres.Guanajuato tiene una incidencia de 50 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El estado superó la media nacional, un máximo histórico.

Entre el 2017 y 2018 ha sido asesinados 43 agentes; 32 fueron policías municipales, 8 de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y dos agentes estatales. Han desaparecido seís policías, incluido uno federal y cuatro ataques a instalaciones policiales.

En febrero, mafiosos mataron a un político local.

Los restos de otra víctima fueron encontrados en cuatro bolsas repartidas por la ciudad.

La policía hizo un descubrimiento similar en abril".

El mes de octubre del año pasado fueron 119 asesinatos, el segundo más violento desde 1997. El primero fue agosto 2012.El texto inicia narrando la situación que se vive en Guanajuato. En "Apaseo el Grande los cuerpos se están acumulando.En la publicación se destaca que en los primeros tres meses de este año,La revista habla sobre la“El aumento de la violencia es uno de los principales problemas en las elecciones generales programadas para el 1 de julio. Casi la mitad de los mexicanos dicen que el crimen es el principal problema en su área. La desaparición de tres estudiantes de cine en Guadalajara en marzo, y el descubrimiento de que sus cuerpos se habían disuelto en ácido, desató grandes protestas el mes pasado. El primero de tres debates entre cinco candidatos presidenciales, celebrados el 22 de abril, comenzó sobre el tema de la seguridad. Sus propuestas no fueron alentadoras. Andrés Manuel López Obrador, el favorito de izquierda, diagnosticó mal el problema. Sus soluciones propuestas son radicales pero, en el mejor de los casos, parte de la respuesta. Sus dos principales rivales fueron vagos”, dice

Los grupos criminales de Jalisco Y Michoacán se trasladaron al estado a partir de 2015."Otro problema es la coordinación. México tiene fuerzas de policías municipales, estatales y federales, además del ejército, que los presidentes Calderón y Peña presionaron para que actuaran contra los criminales. En muchos estados, la policía municipal y estatal no usa las mismas frecuencias de radio y, por lo tanto, no puede comunicarse. Al Ejército le molesta que le pidan que persiga a delincuentes, un trabajo que cree que la policía debería hacer. La policía municipal, acostumbrada a emitir multas de tránsito y perseguir ladrones, se encuentran investigando el robo de combustible, que es un delito federal”, detalla la publicación inglesa.De acuerdo a, los candidatos presidenciales han presentado planes inadecuados.ven la necesidad de mejorar la aplicación de la ley, pero dicen poco sobre la forma en la que lo harían., fuertemente favorito, considera la justicia penal como una rama de la justicia económica. La causa de la violencia, argumenta, es la falta de oportunidades. Pero eso no explica su ascenso a nivel nacional ni su surgimiento en la próspera Guanajuato”, agrega.La idea del candidato de Morena es la amnistía. "La nueva idea del candidato para reducir el crimen, además de luchar contra la pobreza, es ofrecer una amnistía a los narcotraficantes de bajo nivel. En el debate, habló de invitar al Papa Francisco a mediar entre las pandillas y el estado. ‘No podemos apagar un incendio con fuego’, dijo López Obrador. Sus rivales lo acusaron de bendecir la impunidad que afecta a la justicia penal. ‘Quiere perdonar lo imperdonable’, dijo el señor Meade.La publicación inglesa dice que "la conciliación de algún tipo podría ayudar como parte de una estrategia de aplicación de la ley bien diseñada".

El último párrafo del artículo dice, textual:cree que puede convencer a los mafiosos para que depongan las armas y que los votantes los perdonen. Después de las campañas fallidas (contra los criminales) de los gobiernos anteriores, los mexicanos pueden darle una oportunidad”.Con información: The Economist, Zona Franca.