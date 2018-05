El abuso que sufrieron porristas de la NFL durante sesión de fotos

"Desafortunadamente, no siento que vaya a cambiar hasta que algo terrible suceda".

Porristas del equipo Redskins de Washington habrían sido víctimas de explotación sexual durante un viaje de trabajo a Costa Rica en 2013, un caso que ahora 'desempolva' The New York Times.Fue durante la producción de un calendario, en un hotel, donde a las porristas se les pidió que posaran en topless o sólo con pintura corporal, a pesar de que el anuario no incluía desnudos,, relata La Nación.Tras 14 horas de trabajo que incluyeron poses y bailes, la directora de la escuadra, Stephanie Jojokian, les dijo a las jóvenes que fueran a sus cuartos alistarse,El articulo relata que las muchachas se sintieron explotadas y molestas, y algunas rompieron en llanto, aunque al final accedieron a hacerlo, pues no fueron obligadas, pero sí fue una orden de su jefa.dijo una de las porristas al Times., dijo Jojokian sobre las declaraciones, mientras que el portavoz de la NFL dijo que la dirección de la ligay aseguró que se trabaja en mejorar el trato de las colaboradoras y que puedan disfrutar de un ambiente laboral apropiado.