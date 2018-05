Coladera daña a autos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tres vehículos resultaron con afectaciones mientras circulaban por el Ecobulevar a causa de una coladera, a poco más de 200 metros de la comunidad Buena Vista.Alrededor de las 3:20 de la tarde se informó al Sistema de Emergencias (911), sobre la situación, indicando que al menos tres vehículos estaban varados.Unidades de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), fueron los primeros en responder; además personal de Protección Civil de San Francisco para tratar de evitar riesgos y verificar la condición de los afectados. En el lugar se encontraron una camioneta Nissan, de estacas, color azul marino, a la que se le dañó una llanta; su tripulante no presentó lesiones.Además, se menciona un auto Volkswagen, Bora, color blanco, que presentó daños en la suspensión delantera, el parabrisas y se le activaron las bolsas de aire. Y finalmente, una camioneta marca Honda, color blanco, con afectaciones en suspensión y trasmisión.De los tripulantes, tras la valoración, se indicó que ninguno ameritaba traslado a la unidad médica, ya que no presentaban lesiones de consideración.La coladera que ocasionó las afectaciones a los vehículos, se encuentra en el carril que circula de San Francisco hacia la ciudad de León, a poco más de 200 metros de la comunidad Buena Vista que se encuentra a un costado del bulevar.El personal de Protección Civil estuvo trabajando en la zona hasta después de las 8 de la noche, con la finalidad de que no se diera lugar a más accidentes; de manera temporal se colocó cinta para acordonar la coladera.