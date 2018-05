Joven fallece tras impactar su camioneta contra poste

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un joven de 19 años falleció tras impactar su camioneta contra un poste en carretera de San Francisco.La madrugada de ayer se registró el percance, sobre la carretera de El Maguey a Manuel Doblado a la altura del entronque hacia Peñuelas.Se presume que el accidente pudo ser ocasionado debido a un descuido, aunque no se ha proporcionado una versión oficial.Esto, ya que en el camino no se encontraron marcas de neumáticos que señalaran que se trató de frenar, y el vehículo se impactó de frente contra el poste.Fue alrededor de las 5:00 de la mañana de ayer, que se notificó al 911 sobre el accidente; inicialmente se indicó que una persona se encontraba atrapada al interior de la camioneta.A la llegada de cuerpos de seguridad y socorro, se corroboró que el conductor no contaba con signos vitales, por lo que fue necesario notificar a Ministerio Público del deceso.En el lugar se trabajó con el equipo necesario para poder sacar el cuerpo del joven que fue identificado como Diego, con domicilio en la comunidad de El Nacimiento.El servicio Médico Forense se encargaró de retirar el cuerpo.