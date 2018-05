Niegan que cuerpos sean de desaparecidos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los cuerpos encontrados en una fosa el viernes en Villagrán, no son los de las seis personas desaparecidas en Celaya, aseguran sus familiares a AM.La noche del viernes la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que habían sido localizados sus cuerpos sin vida en comunidades del municipio de Villagrán y en un terreno abierto, mientras que en un domicilio se encontró la camioneta propiedad de los desaparecidos.Los familiares pudieron ver hasta ayer a las seis de la tarde los cuerpos que la PGJE asegura son Julio César Bustos Alemán, de 44 años; su esposa Yolanda Escogido Navarro, de 46 años; el hijo de ambos, Gustavo Ángel Bustos Escogido, de 18 años; el sobrino del matrimonio, Luis Eduardo Escogido Navarro de 20 años; y dos amigos del hijo de la familia, Brian Jesús Ortiz Cervantes y Martín Alejandro Rosas Mendoza, ambos también de 18 años.“Ya los vimos físicamente y no son, estamos seguros, no son ellos”, dijo a am un familiar cercanos a los desaparecidos.Carlos Alberto Facio Guerrero, de la Subprocuraduría de Justicia de la Región C, en Guanajuato dijo ayer en rueda de prensa que sería el lunes cuando el Subprocurador de Justicia revelaría avances en la investigación.Desde el viernes cuando se difundió la noticia de que aparentemente habían encontrado sus cuerpos, familiares y amigos comenzaron a publicar en redes sociales que no eran ellos y pedían seguir buscándolos.“Nos enteramos que supuestamente los habían encontrado por las noticias, le comentaron a mi sobrina que fuera a reconocer los cuerpos y le mostraron fotografías pero ninguno de ellos coincide, dijeron que no les han mostrado los cuerpos que por que no los tienen en el Semefo, no sé dónde los tengan por que no los quieren mostrar, pero de momento no tenemos certeza de que sean ellos”, dijo un familiar ayer antes de que pudieran verlos físicamente.En el boletín en el que la PGJE difundió que los habían encontrado establecen que seguirían trabajando para identificarlos.“En este momento se encuentran en curso los estudios periciales para corroborar la identidad de cada uno de los cuerpos, así como determinar las causas de la muerte de las víctimas y se continúa con la investigación para esclarecer el móvil, la mecánica y a los autores de estos hechos”, establece el documento enviado el viernes.Cumplen una semana desaparecidasLa desaparición ocurrió el pasado domingo cuando las víctimas se encontraban celebrando una fiesta familiar en la casa de la pareja en la colonia Valle de los Naranjos.Dos hijas de la familia que se habían ido a dormir alrededor de las 5 de la mañana, mientras los demás seguían la fiesta, se despertaron alrededor de las 8 de la mañana y se dieron cuenta de que las seis personas y la camioneta de la pareja, de la marca Ford Explorer modelo 1993, color verde botella, con placas GPR-1162 del estado de Guanajuato, no estaban.Al seguir revisando observaron que una pantalla de plasma ya no estaba, mientras que en la calle se localizó el teléfono de la mamá y comenzaron a hacer llamadas para tratar de localizar a las personas, sin poder tener éxito.Acudieron al Ministerio Público para denunciar los hechos, pero no pudieron interponer la denuncia hasta pasadas 72 horas, por lo que comenzaron a buscar ayuda a través de redes sociales.Eran 12 cuerposDe forma extraoficial se sabe que en la fosa clandestina ya han sido recuperados al menos 12 cuerpos más, los cuales presuntamente podrían tener más de un mes en ese lugar.De acuerdo a las fuentes consultadas, algunos de los cuerpos son de personas desaparecidas en San Miguel de Allende.Fuentes al interior de las diligencias informaron que hasta la tarde de ayer continuaban los operativos en las comunidad de Villagrán, una de ellas Santa Rosa de Lima.La fuente reveló que los restos encontrados podrían tener más de un mes en ese lugar.