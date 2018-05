7 candidatas; jóvenes, preparadas; y un sexagenario discordante…

Iniciaron las campañas electorales en Celaya con una situación inédita: 7 candidatas, todas jóvenes y preparadas; y un candidato independiente que desentona en medio de este grupo de destacada feminidad.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Que de este grupo surgirá una futura alcaldesa, no puede caber duda; aunque la disputa real parece se centraría en sólo dos de ellas: Elvira Paniagua, por el PAN; y Montserrat Vázquez, por el PRI.De las demás, quizás la que pudiese destacar, es Italia Almeida, tanto por el partido que le postula, MORENA, como por el advertido arrastre local de su candidato, López Obrador.Aunque ella es desconocida en los ámbitos políticos, tendría firmes posibilidades de quedarse con toda la votación de la izquierda local, y de un amplio grupo de electores independientes; y apuntar a dos o tres regidores en la integración del futuro ayuntamiento.Del supuesto independiente, Javier Mendoza, sus posibilidades se jugarán en poder revalidar los mismos apoyos obtenidos para su candidatura, y que acaso le permitiera la asignación de un edil en este cabildo; lo cual está en veremos…Sobre las versiones voluntaristas del surgimiento de Mendoza Márquez como un caballo negro, en una hipotética carrera parejera, éstas se circunscriben a las mismas especulaciones ilusas de siempre, cuando inicia toda contienda electoral.Del resto de las postulantes se esperaría muy poco, nada más allá de su participación testimonial apegada a la marginalidad política de los partidos que las postulan.Así pues, las sorpresas se perfilan improbables;La candidata del PAN, Elvira Paniagua, a la cabeza de las posibilidades merced al auspicio de todo el aparato estatal;Pero seguida, no muy lejos, por la candidata del PRI, Montserrat Vázquez, cuyo perfil superior le finca posibilidades mayores a las que tuvieron sus ocho antecesores perdidosos…Parece que se reproduce otra vez la continuidad versus la fallida alternancia; pero ahora en una confrontación que resulta inédita, y no tanto porque en ella se comprenda a dos mujeres, sino porque la continuidad podría ser vencida en razonable pronóstico.Y es que la señora Elvira Paniagua llega como personera del mismo grupo político que gobernó en la década pasada; esto es, la triada Rivera-Hernández-López que, pese al reconocimiento general a sus ineptitudes, está de regreso…Además, la candidata panista cargará con el descrédito de las dos últimas administraciones adscritas a su partido, quizás las peores que hemos tenido, encabezadas por empresarios tan improvisados como displicentes…Mismos que han sido echados de la escena comicial, en reconocimiento a su gorda incompetencia, por el propio panismo que antes les invitó.A esto, la candidata del PRI, Monserrat Vázquez, pareciera tendría la mesa puesta para acceder a la alternancia; sin embargo, ha encontrado innumerables tropiezos en su propio partido;Primero, para acceder a esta candidatura; la cual fue puesta en duda en virtud a graves desavenencias con su dirigencia estatal;Segundo, en la pobre integración de su planilla apegada a una lógica de facción, que al no darle oportunidad a externos le restaría credibilidad a su propuesta de alternancia posible.Y agravado a lo anterior, la comparsa de los otros candidatos priístas designados a las diputaciones; algunos de cuestionables antecedentes, abiertos colaboracionistas de anteriores gobiernos panistas.Pero lo peor de todo: la sombra de un fraude electoral que ahora se asoma, para quien quiera verlo; de la mismísima matriz del desplegado hace tres años, y que descarrió los afanes de Fernando Bribiesca…@inigorota