“Empresarios vs AMLO”

, me dijo: -Papá, ¿porque esperar a que nos ataquen de otro mundo para estar unidos los humanos?.. La reflexión de “mijo” quedó grabada en mi mente y viene a colación por el encono con el que se agrede parte del sector empresarial con AMLO, muy probablemente el próximo Presidente de México con el voto mayoritario de millones de mexicanos que no han caído en la trampa de las campañas de miedo que promueven abierta o subrepticiamente sus opositores,… los que no quieren que cambien las cosas. Decía que la pregunta viene a colación porque el único camino que tenemos los mexicanos ante las pandemias de dependencia y pérdida de soberanía, inseguridad, pobreza y hartazgo social ¡Es unirnos! ¿Para qué esperar que nos lleve el carajo para unirnos los mexicanos?, sería el colofón de aquella reflexión de 1996.

: es cuestión de hartazgo, ya me cansé de que me roben y defrauden, de que me mientan y engañen, de ver como las instituciones de la República son prostituidas y puestas al servicio del grupo en el poder y de ver como perdemos, libertad, autonomía y soberanía con gobernantes medrosos, cobardes, corruptos, entreguistas y traidores. La segunda, es que un cambio propuesto por quién lleva como socios a Ebrard, Monreal, Napito, Fausto Vallejo y al PES, es una falacia. Con ello en mente, a pesar de sus abusos y manipulaciones, de sus tranzas y mentiras y de sus alianzas con tipejos como Creel o los Chuchos, la Barrales o Carlos Navarrete, Anaya parecía el menos peor. Lo creía, lo dije y lo escribí; después Anaya propuso una alianza al PRI de Peña Nieto (qué ahora lo niegue es anecdótico y lo convierte en mentiroso) y se encasilló en mi primer premisa: #NiUnVotoAlPRI y como consecuencia, mi voto no va para Anaya… continuo:

y el gobierno, defender eso es traicionar a México; cosa de ver devoluciones fiscales o asignación de contratos, asociaciones vergonzantes o enriquecimiento explicable de algunos consentidos ). Si realmente aman a México, los empresarios, como organizaciones, deberían dejar que las elecciones sigan su curso (no manipular) y en su momento trabajar de la mano con el ganador para la reconstrucción nacional, ya que hoy la Patria nos necesita a todos… ¡Así de sencillo!

Después de ver: “El día de la independencia” (Independence day), película de ciencia ficción, en donde la tierra es atacada por extraterrestres gachos y ojetes (casi como los del nuevo PRI de EPN). Mi hijoAclaro, empecé esta campaña con dos convicciones, la principal: #NiUnVotoAlPRI, no es cuestión de preferencias políticas o partidariasSabemos que un grupito de próceres empresariales (o mafiosos, como los llama AMLO), se reunió con Anaya (cosa que también niega, pero…), con la peregrina idea de promover una alianza con el PRI de EPN y así, construir una coalición que pueda detener al Peje. Hasta aquí las cosas normales aunque sucias de la política mexicana, corrían por su curso. Los “próceres” empresariales están en su derecho de reunirse con quién quieran y proponer lo que quieran, este es un país libre; pero, cuando lo niegan, entonces la cosa se mancha y queda en el ámbito de los “oscurito”, deleznable, cobarde y éticamente reprobable. Me recuerdan a Bill Clinton, juzgado, no por tener sexo con Mónica, sino por mentirles a las autoridades ¿Y por qué mentir?, pues simple, primero, porque de ganar AMLO, temen represalias y prefieren andar de misteriosos como los murciélagos y segundo, para engañar a la ciudadanía y ocultar que sus intereses están por encima de interés nacional, al promover la continuidad, vía alianza con Anaya, de un priismo corrupto y corruptor que les beneficia en sus “negocios”, dando así continuidad a un modelo que ya nos tiene hartos (me incluyo) a la mayoría de los mexicanos que no sentimos lo duro sino lo tupido de la ineficacia y corrupción asociada de nuestros gobernantes que está destruyendo a México, mientras depredan sus riquezas.¿Ton´s, que hacer? En mi opinión, no intervenir en el pleito entre AMLO y estos “prohombres”, que se arreglen solos; las actitudes de plañideras de Coparmex, CCE y otras organizaciones empresariales para defender lo indefendible (es un hecho que existe contubernio entre “algunos” empresariosUn saludo, una reflexión.