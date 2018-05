¿Qué garantiza que López Obrador cumpla lo que ofrece?

[email protected]

López Obrador está arriba en las encuestas por muchas razones. Una, porque la gente está harta de la corrupción e inseguridad que prevalece en este sexenio peñista. Dos, por el tiempo que ha estado haciendo campaña de 18 años; y tres, porque está prometiendo infinidad de cosas tipo Fox ¿y que garantiza que las va a cumplir en forma similar a como no las cumplió el de las botas?Las banderas que enarbola son, indudablemente, lo que el pueblo quiere oír. Eliminar la corrupción es uno de los retos y anhelos de un pueblo que ya no la soporta y que en este sexenio se incrementó como nunca habíamos visto. Los gobernadores, en su mayoría priístas, pero que también hay panistas e incluso perredistas, robaron a manos llenas. Los Duarte de Veracruz y Chihuahua se llevaron el “honor” de ser los más rateros gobernadores de que se tenga memoria. Sobre todo el de Veracruz, quien no se midió y manejó el presupuesto de Veracruz como si fuera propio y Peña Nieto y Osorio Chong no hicieron nada para pararlo. Las subidas incesantes de la gasolina y el “gasolinazo” del año pasado ocasionaron mucha inflación y lesionaron los bolsillos del pueblo y éste no perdona y ahora en las elecciones ve la oportunidad para cobrarse lo que hizo el candidato del PRI Meade, cuando era Secretario de Hacienda, y ahora quiere cobrárselas. Y estos del PRI son de verdad tontos o perversos ambiciosos, ya que pudiendo bajar el IEPS, el impuesto a las gasolinas que es de arriba de 7 pesos por litro, la gasolina, lógicamente, bajaría de precio y esto podría subir un poco en las encuestas al candidato priísta. Pero no, prefieren perder, o quedarse muy abajo en las preferencias electorales que a bajar los impuestos de la gasolina que está prácticamente al doble que en Estados Unidos.Pero retomando lo de López Obrador, ¿que garantiza que realmente vaya a cumplir lo que ofrece? Prácticamente nada. Vamos a ver. Si llegara a la presidencia de la República ¿que lo obligaría a que hiciera el referéndum o revocación de mandato que ofrece que haría a los dos años? Nada ni nadie. ¿O lo haría en la plaza pública a mano alzada con sus incondicionales? Eso, precisamente también ofreció Chávez en Venezuela y duró 14 años en el poder y más hubiera durado si no hubiera muerto. Maduro ya lleva tres reelecciones, va por más y mete a la cárcel a sus contrincantes políticos. Ahora bien, ¿por qué lo comparo con estos individuos? Porque se asemeja en sus políticas populistas y por populismo me refiero a que él está ofreciendo recursos a los ninis y a los jubilados y ofrece un gobierno paternalista de dar pescado al hambriento no enseñar a pescar, que es lo adecuado.Tiene razón cuando dice que hay empresarios que se hicieron ricos al amparo del poder. Aquí en esta trinchera periodística yo lo he denunciado. Slim, se hizo rico por la venta de Telmex a precios de ganga que le hizo su socio Salinas. A Roberto Hernández le condonaron los impuestos de miles de millones de pesos cuando vendió Banamex a Citicourp. Y este banco fue saneado en sus finanzas con recursos del gobierno, que son del pueblo, para venderlo y recibir un enorme capital en la venta. Yo he documentado que una docena de familias son las dueñas de México, al amparo del poder neoliberal. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque de ganar, Obrador, habría una gran evasión de capitales y las inversiones extranjeras se reducirían y esto podría provocar una recesión económica… La que pagaría el pueblo con carestía y menor nivel de vida.También dice que les quitaría las pensiones a los ex presidentes y esto está bien. Pero esta cantidad sería simbólica dentro del enorme presupuesto de 5 billones de pesos, por lo que no incidiría en las finanzas públicas, pero es bueno que se haga. También ofrece vender el avión presidencial y eso obviamente está bien, pero volvemos a lo mismo, es una pequeña parte dentro del todo. Esto más bien lo dice para quedar bien con el pueblo y que vote por él. Que pararía las obras del aeropuerto. ¿Qué no se pierde más con pararlo a que siga adelante? Esta inversión de los particulares tendría que pagarla el gobierno y quedaría como un elefante blanco. El habla mucho de la mafia en el poder y si es verdad, pero el mundo está manejado por una mafia. No llegan a 8 mil personas las que son dueñas del poder económico y político. El habla de disociar y separar el poder público del poder económico, pero no dice como lo haría. A lo mejor en este proceso, en donde están entremezclados acaba por hacer más mal que bien, porque la huida de capitales acabaría con la economía, como está ocurriendo en Venezuela. En otro artículo continuaré…POSDATA UNO.- Ayer sábado fue 5 de mayo y se celebró la batalla de Puebla comandada por Porfirio Díaz y Zaragoza, en donde se derrotó al ejército más poderoso del mundo de aquella época. Se celebra la lucha por la independencia y no quiero ser aguafiestas, ¿pero realmente somos independientes? Obviamente que no. No tenemos autosuficiencia alimentaria, por lo que somos dependientes, principalmente de Estados Unidos. La deuda externa nos hace depender de organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial…Y así podríamos seguir enumerando la dependencia que tenemos de otros países.POSDATA DOS.- El jueves pasado, salió una información en nuestro periódico am en relación a que gasta el gobierno de Guanajuato más y con opacidad. Por falta de espacio, escribiré de esto en el próximo artículo.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio