Una de las cosas que nos preocupan a los mexicanos, es el tipo de cambio del peso frente al dólar americano. Este último se ha convertido como referente de todas las monedas y no podía ser la excepción nuestro peso. El jueves 3 de mayo, se ubicó en el nivel más alto de los últimos 4 meses, para quedar en $ 19.475 pesos por cada dólar, que se ve afectado por la incertidumbre que priva en estos días en nuestro país. Algunas de las causas, las mencioné en mi artículo anterior, pero a reserva de ser reiterativo, vuelvo a insistir sobre el mismo punto, pero tomando otros aspectos, que no habían sido considerados. Debe tomarse en cuenta, el efecto “Donald Trump” que, con sus alzas inmoderadas en algunos artículos, como el acero, a pesar de que quedan exentos momentáneamente Canadá y México, que están negociando el TLC. Esto ha provocado parte de la incertidumbre anotada, además de tomar en cuenta, el desprecio que ha mostrado hacia México y los mexicanos, en donde nos ha tachado injustamente a todos, de ladrones y corruptos entre otras lindezas. Su guerra comercial se extiende a varias partes del mundo, pues no se ha conformado con tener diferencias con sus vecinos y socios como lo han sido principalmente nuestro país y el vecino país de Canadá. Dicha guerra, ha provocado un alza importante en los precios en nuestro país, pues simplemente por mencionar un artículo, están los materiales para construcción, en donde estamos volviendo a aumentos continuos de los mismos, que es lo que está pasando actualmente. El tratado de libre comercio, que se ha estado renegociando durante meses, ha avanzado muy lentamente, sobre todo por las posiciones intransigentes y fuera de razón de Estados Unidos, que entre otras cosas, propone en el tema automotriz, un 60% de partes americanas y un 80% de todas las partes que lleva el automóvil, sin considerar, que en muchos casos el auto debe ser importado y exportado, antes de que termine su proceso. Hay que mencionar que simplemente para los periódicos, se está creando una época difícil, como consecuencia de la guerra comercial, ya que la mayoría del papel con el que se imprimen los rotativos de Estados Unidos, proviene de Canadá. Se están imponiendo aranceles para los EU, de todo el papel importado de ese país y por eso los precios del mismo, han sido los más elevados de los últimos cinco años. Se ha convertido en una verdadera pesadilla, la obsesión de Trump por disminuir el déficit comercial, ya que el mismo lo considera como una pérdida para su país, cuando en mi concepto se debe propiciar que el consumidor compre el producto más barato y el que mejor le convenga, sin que necesariamente el déficit comercial, sea una pérdida, como lo considera Trump, En un caso sencillo, si una persona va a comprar a una tienda departamental por ejemplo, tendría un “déficit” con dicha empresa, pues el comprador no le está vendiendo productos que compensen el mencionado “déficit”. De cualquier manera, todavía no se sabe, si el inquilino de la casa blanca, ordenará mediante el tuit correspondiente, la salida unilateral de EU del tratado de libre comercio. Las políticas proteccionistas no dan buenos resultados como en el caso de Trump, ya que el déficit comercial de EU con China, solamente en el primer trimestre del presente año, fue por 91,089 millones de dólares, con lo que China se consolida como el país con el que los EU tiene la mayor brecha comercial, según establece el periódico El Financiero. México es el segundo país con más déficit comercial de EU ya que alcanzó en el primer trimestre del año, una cifra récord de 18,252 millones de dólares. Otra de las causas de incertidumbre y como consecuencia, el aumento del tipo de cambio, son las diversas políticas de AMLO que ha anunciado en su tercera campaña electoral entre otras cosas, el cerrar las fronteras, pero no para buscar excedentes comerciales, sino producir todo lo que nosotros consumimos y ha sido reiterativo en el tema del maíz y de las gasolinas, Según Ricardo Anaya estas últimas, están pasando de moda, pues no tardan en venir los autos eléctricos como opción para no contaminar y porque serán más baratos. En el caso de la gasolina, resulta más conveniente exportar el crudo e importar gasolinas, por eso los productores mundiales, no están pensando en crear refinerías que cuestan mucho dinero y son muy difíciles de construir a lo largo de varios años. Esto ha provocado además de otras cosas, un choque de AMLO con los empresarios, con consecuencias que no podemos prever. Por eso las ideas proteccionistas de AMLO, no funcionan y es otra de las causas que está creando incertidumbre y que está originando la devaluación del peso frente al dólar como ya lo he mencionado. Por eso, recordemos que tenemos una cita a la que no debemos faltar, el próximo 1 de Julio de este año, en donde decidiremos el futuro de nuestro país.