“Douglas Costa es uno de esos jugadores que puede marcar la diferencia, que te puede cambiar por completo un partido”, indicó Allegri. “Su hija nació la noche anterior, no tuvo mucho tiempo para descansar, así que comenzó en el banquillo, con el objetivo de aprovecharlo al máximo durante el partido”.

Laestá al borde de ampliar su récord, con su séptima coronación consecutiva en la, luego de remontar y vencer 3-1 aleste sábado, gracias a una inspirada actuación del brasileñoEl penalti dele dio aluna sorpresiva ventaja al medio tiempo, pero la Juventus le dio la vuelta al encuentro con un autogol de Sy con anotaciones dey el argentinose separó a siete unidades del segundo lugar, el Napoli, a falta de dos jornadas, e inclusive podría asegurar el campeonato este domingo si el equipo del técnico Maurizio Sarri pierde en casa ante el Torino. Ése podría ser el primero de dos títulos en cuestión de días pues los “Bianconeri” se enfrentarán el miércoles al Milan por el trofeo de la Copa de Italia.“El título no está asegurado todavía, pero hemos dado un gran paso hacia éste”, manifestó el técnico Massimiliano Allegri.Laarrancó con paso firme perose adelantó a los 30 minutos luego de queconvirtiera desde los once pasos para abrir el marcador. Allegri envió al campo a Douglas Costa para arrancar el segundo medio y su ingreso tuvo un impacto inmediato. Cinco minutos después empataron cuandomandó un pase del colombiano Juan Cuadrado a su propia portería.Poco después de la hora de partido, Juventus se adelantó cuando Mirante erró en un centro de Douglas Costa, lo que le permitió a Khedira desviarlo y mandarlo a segundo palo.era ya una pesadilla para elcuando a los 69, asistió apara que le pusiera fin a su sequía goleadora, era el primer tanto del argentino desde que anotó un ‘hat trick’ contra el Benevento.Más temprano, elmantuvo con vida sus ambiciones de clasificarse a las copas europeas y condenó al Hellas Verona al descenso, al propinarle el sábado una goleada por 4-1.pusieron en ventaja alanotó el cuarto de los, mientras que el delantero surcoreanodescontó en las postrimerías para Verona.La victoria dejó alen la sexta posición, última plaza para la próximaCon dos fechas por disputar,ya no podrá salvarse y jugará la próxima temporada en la, uniéndose al colista, ya descendido.