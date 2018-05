¡VAMOS-VAMOS-VAMOS-VAMOS CON TODO!



Televisa deportes anunció a sus 'fichajes bomba' para el Mundial de Rusia 2018, entre ellos destaca el regreso del 'Perro' Bermúdez, la participación de Maluma y de la ex novia del 'Chicharito', Lucía Villalón.Además como 'Maestros' tendrán a técnicos y ex técnicos del futbol mexicano, tales como Mohamed, Paco Jémez y, el ex domador de la Fiera, con quien consiguió el ascenso y un bicampeonato.Además de igual forma estará participandoAsí que Matosas se 'reencontrará' con parte del plantel esmeralda.