Avalan pago de multa por contaminar río

“No hay drenaje para la comunidad, estas acciones implicarían una inversión de cerca de 30 millones de pesos, la intención es poder generar en Los Nicolases una red de drenaje para que puedan haber descargas con una planta tratadora, pero esto implicaría mucho recurso”, finalizó Regidor.

El Secretario del Ayuntamiento, Carlos Torres Ramírez, informó que el Área Jurídica del Municipio realizará un estudio técnico jurídico para fincar responsabilidades por los daños ocasionados por el desagüe de aguas negras en la comunidad de Los Nicolases.Pese a que el Ayuntamiento tiene hasta el próximo 9 de mayo para cubrir la multa que interpuso la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de 235 mil pesos por los daños ocasionados.“Nos han solicitado un informe técnico jurídico, en donde de acuerdo con los términos de concesión que hay para esa comunidad, justificar de manera jurídica las razones del por qué tendría que cubrirse esa multa”, mencionó Carlos Torres.Durante una reunión que mantuvieron integrantes del Ayuntamiento con el director de Simapag, José Lara Lona, se acordó realizar el pago de la multa una vez que concluya el estudio técnico solicitado y sea aprobado por la Comisión de Hacienda del Municipio.Dado que no hay un responsable directo por el desagüe de aguas negras en el río de esta comunidad, será el Municipio quien cubra la multa, ya que la comunidad no cuenta con un conector de drenaje.Por otra parte, el regidor Julio Ortiz Vázquez, informó que una de las propuestas que se planteó en la reunión celebrada la mañana de este viernes, es integrar un red de drenaje para evitar que el desagüe de aguas negras continúe, mientras no se cuente con el conector de drenaje, la problemática en la zona persistirá.