Acompañan policías a Ricardo Ortiz

“Generalmente los tianguistas habíamos hecho un trato de que hubiese vigilancia, si pasan patrullas es normal, nada más desde el principio de la Administración se quedó en las peticiones de los tianguistas que las patrullas hicieran sus rondines, es fácil que pase un tipo, agarre algo y se vaya corriendo”, explicó.



“Todos los candidatos traen policías y tránsitos, van revisando, si van a la calle más pequeñita, ahí va a haber una patrulla, un rondín, gente de tránsito y Protección Civil. Me comprometí a garantizar que las campañas iban a estar en paz”, indicó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dos policías municipales se mantienen cerca de un grupo encabezado por el alcalde con licencia y candidato del PAN a la alcaldía de Irapuato, Ricardo Ortiz, en su visita el 3 de mayo al tianguis Benito Juárez.Así se puede ver en el video enviado a am como parte de una denuncia ciudadana, donde en 11 segundos, se puede ver la presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad a unos metros de donde se encuentra el candidato.Además, un segundo video, refleja la presencia de una patrulla durante el mitin de Ortiz Gutiérrez el 2 de mayo en la comunidad de San Roque, mientras se puede ver al fondo de la imagen, a la gente del PAN en la cancha de futbol de la comunidad.am entrevistó al candidato de Acción Nacional sobre la presencia de los elementos de Seguridad Pública, que de acuerdo a la denuncia, se mantuvieron cerca del grupo de campaña del alcalde con licencia, a lo que Ortiz Gutiérrez señaló que no solicitó presencia de Policías Municipales.am también entrevistó al alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, sobre si alguno de los candidatos ha solicitado presencia de policías municipales para visitas a lugares públicos, a lo que señaló que no se ha hecho ninguna petición específica, pero que la presencia de policías se da para todos los candidatos, a fin de garantizar un proceso electoral seguro.