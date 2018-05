Campañas grises

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En Irapuato hay muchos detalles que contar de cada uno de ellos, desde los arranques de campaña donde algunos inflaron números, como las fotografías donde se asegura que asistieron 2 mil personas al arranque de la candidata de Morena y expriísta, Irma Leticia González Sánchez, hasta el comentario del candidato independiente, Ricardo Castro Torres, en el que aceptó haber dado mordida para que no lo multará un tránsito en Ciudad de México.Esto último ocurrió en el foro Exprésate 462, organizado por los empresarios irapuatenses, que aunque se manejó como un foro convocado por ciudadanos, los integrantes de Coparmex, así como de Pro Irapuato y el Observatorio Ciudadano, Irapuato Cómo Vamos, siempre han tenido cierta tendencia política.El primero que dio nota fue el candidato panista, Ricardo Ortiz, quien antes de que se realizara el foro salió en rueda de prensa a decir que no firmaría los 22 compromisos. Ese día así lo hizo y dejó algunos compromisos sin firmar, sobre todo los que consideró que no eran legalmente viables.Al evento asistieron Castro Torres, independiente; Yulma Rocha por el PRI, e Irma Leticia por Morena.Ahí fue donde Castro aceptó haber dado mordida, frente a estudiantes, empresarios y simpatizantes de los candidatos, quienes contestaron a la pregunta que nunca han dado mordida. En las redes sociales los usuarios comenzaron a hacer comentarios a favor, por la honestidad, y en contra, al tacharlo como corrupto e 'igual a los otros'.Durante la semana también se habló de la diputada suplente priísta, Rosa Irene López, quién finalmente asumió su cargo en el Congreso Local, provocando otra vez las críticas al tricolor, quienes a parte tienen que lidiar con el cambio de su líder nacional, Enrique Ochoa, teniendo que sostener que no fue por la campaña en picada de José Antonio Meade, además de la evidente falta de éxito del candidato a la Gubernatura, que de él nada se ha hablado.Finalmente, también se ha hecho público el apoyo que el Gobierno de Irapuato le da a su candidato, Ricardo Ortiz, con la presencia del director de Mercados, Daniel León en eventos en tianguis, donde busca contener los posibles reclamos de los comerciantes al panista. Y el uso de policías municipales para la protección del candidato en sus eventos públicos.En la Administración 2012-2015, a cargo del exalcalde panista, Sixto Zetina Soto, el Parque Ecológico de Irapuato (PEI) fue entregado al Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEEG) en el entendido que la dependencia estatal sería la que se encargara de reactivarlo, pero eso no pasó.Poco más de tres años después, el Estado regresa el parque al Gobierno de Irapuato, así como lo recibió, sin usuarios, sin inversión y sin proyectos que garanticen que este recinto pueda ser una apuesta fuerte para el medio ambiente, la recreación o el deporte, contando con un campo de fútbol uruguayo y un área para skate board.Ahora, el Alcalde interino aseguró que está adopción nuevamente del parque es una forma de garantizar que la Administración apuesta por áreas verdes, el medio ambiente y que rechaza los ecocidios, refiriendo además que no se ha acabado el juicio contra las ambientalistas que suspendieron las obras en el bulevar Gómez Morín, por defender los mezquites que serían podados.Qué bueno que les regresen el PEI al Municipio, el detalle es que hoy tampoco se cuenta con un proyecto, no se sabe de la inversión que requerirán y, ni siquiera, los árboles que contempla la reforestación que prometió el Alcalde interino como una primera acción segura para este espacio.Sin muchas sorpresas transcurrió la primera semana de campañas a las alcaldías de Irapuato y Celaya en donde los grandes favoritos parecen nadar de muertito y evitar desgastar su imagen.Se trata de los candidatos panista, Ricardo Ortiz y Elvira Paniagua, respectivamente, aunque la verdad se ven más grises que el cielo de los días lluviosos.En Celaya si bien parece que la campaña de la candidata del PAN, Elvira Paniagua, no mete el acelerador, la estrategia es no desgastar su imagen en las primeras semanas y acelerar en la recta final.De momento la panista ha visitado colonias populares del municipio. No tuvo un inicio con la parafernalia esperada y en redes sociales su estrategia no es la más brillante comparada con sus competidoras. Elvira parece que ha iniciado con puras acciones privadas, ya ven que a los panistas de Celaya, al menos a los del Ayuntamiento, todo les gusta ocultar, esperemos que no nos hayan contagiado a la candidata. Solamente ella sabe qué hace por las mañanas ya por ahí de las siete de la noche visita colonias con grupos de blanquiazules para saludar a los ciudadanos. Ya ven que cuando son candidatos los políticos hacen milagros, como irse a meter a las colonias más inseguras del municipio, porque cuando ganan, olvídense de que regresen.En los otros cuarteles, afirman que el PAN se sienten ganador otra vez en Celaya y prefieren no desgastar a la Diputada local con licencia.Elvira Paniagua arrancó campaña hace ocho días rodeada de su planilla. Durante su discurso, defendió el desempeño de las administraciones panistas, a pesar de que muchos sectores de la sociedad han criticado a los últimos alcaldes por la falta de resultados, sobre todo en materia de seguridad.Elvira dijo que a diferencia de las otras seis candidatas y el único candidato que hay en la contienda, su proyecto era el mejor, pues su equipo de trabajo no llegaría a improvisar, ya que conocían las responsabilidades de la administración pública. En su planilla se encuentran muchas caras conocidas del PAN, que a lo largo de varios años ya han estado en puestos públicos o que han pasado de un lugar a otro. Con ellos la candidata pretende ganarle a sus competidoras y a Javier Mendoza Marquez, el candidato independiente, de quien se refirió a él como un independiente, pero del PRI.Precisamente, Javier Mendoza no perdió tiempo y desde el primer minuto del domingo 29 de abril dio inició a su campaña. Emanado de las filas PRI y quien ya fue Presidente Municipal en la administración municipal 1989-1991, se mostró entusiasta durante el arranque de su campaña, que tal vez le hizo recordar las glorias del pasado.Su campaña ha iniciado a tambor batiente, ha llegado a tener hasta cinco eventos públicos al día, se promociona en redes y hasta una canción de banda con su nombre es compartida en mensajes y resuena en las calles.Su planilla cuenta con gente joven y llena de fuerza, de quienes el aspirante siempre hace notar su preparación académica, pues todos tienen al menos licenciaturas y/o posgrados; también dice que son candidatos ciudadanos, pues ninguno ha ocupado cargos públicos.Durante los días que lleva de campaña, se han podido ver muchos exmilitantes o bien simpatizantes que antes se les vinculaba con otros partidos políticos, como gente del Partido Revolucionario Institucional, PRD, Partido del Trabajo y del Verde, incluso del PAN .El aspirante aceptó la presencia de algunos operadores políticos que habían formado parte de otros partidos y que se sumaron a su nuevo proyecto, debido a que las instituciones donde estaban antes, ya no cumplían con sus expectativas, pues los partidos se encontraban muy desgastados y desprestigiados.A Mendoza se le nota experiencia en hacer campaña y se muestra muy empático su discurso es sencillo, "ya que ellos (políticos de los partidos) no pudieron", aunque pareciera de dos filos pues por un lado hay quien le recuerda su militancia priísta.Montserrat Vázquez Acevedo del PRI, la regidora con licencia, arrancó su campaña en redes sociales los primeros minutos del 29 de abril.A diferencia de Javier Mendoza que congregó a unas 200 personas en la Alameda, desde su página de Facebook Monserrat transmitió un video grabado con antelación en el que junto con su planilla prometió reconstruir Celaya. Luego tuvo un acto en San Juan de la Vega, una de las comunidades más grandes y problemáticas del municipio, por eso la decisión no fue al azar, pues resaltó que "el PAN no ha sabido llevar el rumbo, vamos a Reconstruir Celaya" fue ovacionada, además de estar acompañada de Gerardo Sánchez, el candidato a la gubernatura.Con limitaciones económicas, Montserrat Vázquez busca que sus propuestas hagan eco en redes sociales.Mientras tanto el resto de las candidatas, con un perfil más bajo, buscan darse a conocer con la insistencia de algunos comentarios de una posible declinación para favorecer a los más fuertes.Hablando del Partido Verde y su candidata en Celaya a la alcaldía, Ana Laura Hernández, queda claro que inicia en los menesteres de la política. Siempre muestra una sonrisa a la gente, pero quizá podría hacer algo más luego de que casi ninguna candidata da propuestas contundentes. Hasta se pensaría que no más la hayan colocado para cumplir el trámite de las elecciones, porque la única vez que su campaña hizo ruido fue cuando con anticipación su partido colocó dos espectaculares en la ciudad, que por cierto aclararon diciendo que la empresa contratada se adelantó.Luego del buen papel que con una muy austera campaña logró realizar Antonio Chaurand hace tres años, los lopezobradoristas esperarían seguir avanzando con Italia Almeida Coalición, que con la coalición ‘Juntos haremos Historia’ (Morena, PES y PT), buscan dar la sorpresa.La candidata es docente con experiencia de 20 años, ha estado en escuelas como Emeteria Valencia y Nicolás Bravo, una mujer que se dice harta de los abusos del poder, por lo que siguiendo los ideales de AMLO busca ser Alcaldesa. Su arranque de campaña fue en la Alameda por un no muy nutrido grupo.Isaura Cano es la abanderada de Movimiento Ciudadano. Presume ser una joven preparada, con estudios en Derecho, egresada con honores y ahora catedrática de la Universidad de Guanajuato. Se dice una ciudadana comprometida, con mucho ánimo y entusiasmo, con un discruso en el que cita a grandes filósofos de la vieja escuela como Platón, Socrates y Confusio. Presume que su ventaja "es ser una ciudadana auténtica", algo que muy probablemente sea cierto, pero para contender por la Alcaldía se necesita mucho más.En donde tuvieron que encontrar candidata muy rápido fue en el PRD y la elegida fue Jackeline Muñoz, recordada por hacerse cargo de la campaña fallida de Rubén Galván, hace 12 años. En su discurso de arranque mencionó que están en el PRD hartos de lo mismo, por lo que su bandera será honestidad. A su lado estuvo Jesús Paz, una muestra más de que pareciera ser una candidata puesta para cumplir con el compromiso.Así se puede resumir el arranque de la campaña de Verónica Solís Sánchez, candidata a la alcaldía de Celaya por el partido Nueva Alianza. Verónica es maestra en dos universidades y con un recorrido del Parque Morelos al Jardín Principal, fue como dio a conocer su propuesta a los ciudadanos y a tener el contacto con las problemáticas de la ciudad. Durante su recorrido por el Jardín Principal, se topó con Jackelin Muñoz Oviedo, candidata a la alcaldía por el PRD, quien dio muestra de civilidad política y acudió a su encuentro para un abrazo y pose para la foto.A pesar de que se comprometieron a trabajar por Celaya, los seguidores de Nueva Alianza comenzaron a gritar el nombre de su candidata, por lo cual Verónica Solís tuvo que intervenir para calmar los ánimos de su porra y no romper con el amistoso momento.