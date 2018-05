Urgen buenos guantes

2018-05-05 09:54:36 | LUIS GERARDO LUGO | León, Guanajuato

Ya es tiempo de que la portería esmeralda luzca segura.

Esperan nuevo guardián en la portería. Foto: Especial.



Ya es tiempo de que también le inviertan en unos buenos guantes. Ya es tiempo de que la portería esmeralda luzca segura. Ya es tiempo de una voz de mando en el área, ya es tiempo de un héroe de mil batallas bajo los tres palos.

Ahora que se habla de la posible salida de William Yarbrough y de la probable llegada de Rodolfo Cota, podemos caer en la reflexión que ya tenemos un par de décadas en León con la ausencia de una gran figura en la ingrata posición del portero.

El fichaje del cancerbero de Chivas, (perteneciente al Grupo Pachuca), suena bonito luego de varios torneos de gozar, sufrir y penar con William, a quien del bicampeonato para acá siempre esperamos que diera el salto definitivo a las grandes ligas, pero solo esperamos.

Aunque aún se ve lejano de León, Cota representa uno de los actuales seleccionables de México a un ladito de Ochoa, Corona y Talavera.

Si me preguntan, no hay como Barovero, pero hoy es iluso pensar en el argentino como guardián del Glorioso y sí que tal vez esté el Huracán hidalguense. Sabemos que el ‘Trapito’ es una garantía, un portero así quisiéramos para La Fiera.

Sin molestar al Olimpo esmeralda donde habitan apodos como el de ‘Mono’ Arenaza, ‘La Tota’ Carbajal, ‘Pantera Rosa’ Miranda y ‘Chato’ Ferreira, que por su porte, calidad y legado están ahí, desde Angel Comizzo y Luis Islas en el León no se ha tenido un guardavallas de renombre.

Y eso que al mencionar a estos dos últimos siempre vienen a la mente la patada de Comizzo sobre Hermosillo en la Final del 97 y la grilla de Islas que hizo fuera despedido en 2002 antes del descenso.

De ahí, Las directivas que han estado en León se han conformado por cumplir en esta posición con un fichaje y no con un refuerzo. Se han tenido a porteros que atajaron más dramas que balones como Aldo Díaz, Eder Patiño, César Ríos.

También ha habido guardametas que hoy son odiados por los leoneses como Cirilo Saucedo o los que pasaron sin pena ni gloria como Antonio Pérez, Burtovoy, Beto Guadarrama y Christian Martínez.

O un Melitón, que a pesar de esos manotazos de ascenso que le agradecemos bastante, poco a poco se fue orillando hasta salir.

Se tuvo la esperanza que con Felipe Rodríguez, se tuviera una competencia deportiva que hiciera que la meta leonesa se fortaleciera, no obstante, con William y él, siempre se jugó con el Jesús en la boca cada vez que viajaba un balón al área.

En el futbol actual, el aparato defensivo comienza con la ofensiva, luego con la tenencia de la pelota y si estas no sirven, están los defensas; y si estos se ven superados queda el portero que puede ser héroe o villano. Y aquí ya urge contar las hazañas de un héroe y no las barbaridades de un villano.