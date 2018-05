Desde hace más de un mes se colocaron macetas de aproximadamente un metro con veinte centímetros en la esquina de las calles Lomas del Campestre y Manuel López Sanabria, lo que ha dividido opiniones de los vecinos.



“Me hacen rodear 15 minutos, del Hospital Ángeles, subir, gasolina, pierdo tiempo, tengo un niño especial y la verdad no estoy de acuerdo, los que están cerrando esta calle, no son de esta calle, son de los de cuatrocientos y tantos y unas calles de allá arriba”, declaró una inconforme.



“(Estoy a favor del cierre de la calle) porque no se han podido parar los robos, acá arriba en la pasada, que tienen en el acceso al CIO (Centro de Investigaciones en Optica A.C.) y pues es la manera que vimos para tratar de que la colonia pueda tener un poco más de control”, opinó Araceli Pérez.

“entonces la vigilancia de qué sirve, si tenemos guardia yo digo que con eso tenemos”, agregó.



“Han habido varios atentados, aquí se me quisieron meter hace como tres meses, al señor de la esquina, dos o tres veces (quisieron robar su casa), a pesar que tenemos vigilancia, pero lo hacemos básicamente por eso, por seguridad”, señaló.

Otro caso en La Yesca

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de la calle Loma del Pedregal, en la colonia Lomas del Campestre, cNo tienen los permisos municipales, peroAunque ya los autos no podían circular por ahí,Tres personas que, por temor a represalías, pidieron no se diera a conocer sus nombres,Marcela Huerta,dijo que uno de los resultados que ha visto con esta acción fue el decremento en la afluencia vehicular y se ha tenido más seguridad.porque utiliza mucho el servicio de taxi y para que puedan llegar a su casa les toma más de 40 minutos,El señor, ya que en una ocasión se quisieron meter a su casa a robar, al igual que a otros de sus vecinos. InclusoUna de las inconfomes puntualizó que no se cuenta con un permiso para realizar ese tipo de acciones, por lo que se deberían de quitar las macetas. Hasta el momento,