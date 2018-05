Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Todos los datos indican que para bien o para mal, AMLO será Presidente de la República; tendría que suceder algo inesperado o catastrófico para que esto no sucediera. Si AMLO gana con el 40% de la votación y consideramos un 65% de participación con el 80% de mexicanos inscritos en el padrón electoral, López Obrador obtendrá la victoria, electo por menos del 20% de los mexicanos mayores de 18 años. Solo que tendrá en contra al menos al 60% restante. No le será fácil gobernar. El escenario del 2 de julio o del 2 de diciembre es complicadísimo y menos echándose en contra al empresariado y eventualmente a las mayorías pobres a quienes prometió regalar dinero a través de numerosos programas asistencialistas.En buena parte del mundo occidental, por lo menos en las democracias participativas, la “segunda vuelta” electoral se crea para darle fuerza al candidato que tenga la mayoría de las preferencias y así, que el elector decida solo entre dos opciones. Sabia estrategia, que ha permitido fortalecer al ganador, pues aquellos partidos y candidatos con pocas probabilidades de ganar, deben aliarse con alguno de los dos más fuertes. En esta elección, el PRI está muerto junto con sus aliados, los “falsos independientes” también. La elección, por eso, en la práctica, es una “segunda vuelta” electoral entre los dos punteros; AMLO y Anaya.¿Por qué no se ha aprobado en México la “segunda vuelta”? La partidocracia dividida entre tres grupos dominantes, ha evitado a como dé lugar, que se legisle para permitir la “segunda vuelta”, que después de estas elecciones del 2018, se hace completamente indispensable. El ganador –como sucedió a Peña Nieto-, tendrá en contra a millones de votantes. Particularmente el PRI, ante los escenarios de crecimiento del PAN en el 2000, ha bloqueado la iniciativa de la “segunda vuelta”, que la izquierda (PRD y Morena) han hecho suya, pero que no está incluida en la Ley Electoral.AMLO comienza a cometer errores y su personalidad aflora; intolerancias, radicalismos, autoritarismos, que no puede permitirse si quiere gobernar al País, toda vez que México es un mosaico de realidades y que, con un sistema económico capitalista, se mueve con la fuerza de las empresas, ni más ni menos. 9 de cada 10 empleos son creados por las empresas. Por eso, ante los calificativos y ofensas que recibió el Consejo Mexicano de Negocios (los 50 personajes que mueven el dinero en México), se fueron el viernes, directos contra AMLO: “así, no”, le advirtieron. Los mensajes deslizados por personajes de la izquierda radical como Paco Ignacio Taibo II muestran la faz de la izquierda radical con una estrategia equivocada, cuando hoy se trata no solo de ganar elecciones, sino de gobernar para todos; imposible gritar ante el cercano triunfo, que se harán expropiaciones y los beneficiados con programas sociales saldrán a las calles.La izquierda (o lo que parece ser izquierda aglutinada en Morena toda llena de impresentables ex priístas) será gobierno seguramente e implantará un proyecto “alternativo” de nación que solo será posible si busca el bien de las mayorías, pero negociando con los capitales nacionales y extranjeros que mueven la economía, para que más ganen y no solo ellos. No hay de otra, lo tiene que entender AMLO y Morena, se requiere acordar y negociar, para que la riqueza se distribuya más, es cierto, y no solo a unos pocos.Se desliza el dólar arriba de los 20 pesos; el TLC en sus últimas etapas para firmarse; baja la inversión extranjera, se mueve la calificación de “riesgo País”, los empresarios contra atacan a AMLO, quien sabe que difícilmente ganará por más de 40 puntos y que no tendrá consigo al Congreso. Las encuestas o las “encuestas de encuestas” muestran que el Congreso no será de Morena, pues tendrá en contra al menos al 60% y necesitará aliados para sacar reformas constitucionales.En la práctica, mayo es el mes crucial donde los dos punteros acumularán, gracias al inteligente “voto útil”, la mayor parte de las preferencias. Los mexicanos no somos tontos; no queremos desperdiciar el voto en aquellos que no tienen probabilidad alguna de ganar; Zavala y el Bronco tendrán mínimas preferencias y el “sistema” en conjunto, buscará que el PRI en la práctica se alíe con el Frente, considerado éste como la opción más probable de acercarse en la votación a Morena. Aún sin “segunda vuelta”, el votante optará por AMLO o por Anaya. Esto se verá ya en las siguientes semanas, cuando el margen de indecisos en México descienda claramente a umbrales menores al 20%.Las elecciones del 2022 serán diferentes; el principal contendiente será un independiente: Pedro Kumamoto. El PRI muerto, sin gobernadores ni representación en el Congreso, se aliará a partidos tradicionales y la izquierda se aglutinará en un solo partido, desgastada ya por 6 años de gobernar con un País consumido por la crisis de deuda; el PAN reunirá a sus equivalentes, y los tres, enfrentarán por primera vez, a un candidato ciudadano, que proviene de la sociedad civil. Será la primera vez que la “segunda vuelta” se implemente: Kumamoto contra un PAN refundado.