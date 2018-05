Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De nada sirvió esconder muertos el año pasado. El brinco de 2018 es dramático.Por ocultar, desaparecer, disfrazar o no llevar bien el número de crímenes dolosos cometidos en 2017, ahora estamos más espantados que nunca. En Guanajuato corremos más peligro que en Londres.Resulta que los londinenses –unos 8.5 millones de habitantes- pasan noches en vela porque han ocurrido el mismo número de crímenes que en Apaseo el Grande, con 85 mil habitantes.Gracias a The Economist el mundo conoce nuestra realidad en inseguridad y hacemos votos para que nuestro querido equipo de “avestruces” de Guanajuato, no niegue la realidad y asuma su responsabilidad.Llevar mal las cuentas y echar culpas llevó a Guanajuato a niveles de criminalidad sólo vistos en Centroamérica, Venezuela y Colombia.Es una tragedia que Diego, futuro gobernador de Guanajuato –si todo sigue igual-, también eche las culpas a otros y se una a la parvada de avestruces.Sería notorio que Diego rompiera con el imperio de Miguel Márquez y se mostrara como él mismo. Habrá que dejar la parvada y a políticos de quinta como Juan Manuel Oliva Ramírez, el gobernador corrupto por antonomasia.La Cámara de Diputados y el Senado cerraron el lunes su último periodo ordinario de sesiones con una lista extensa de pendientes de primer orden de importancia, y aunque la Legislatura no termina hasta el último día de agosto y pueden convocar a un periodo extraordinaria, no hay certeza sobre eso.La senadora panista con licencia, la leonesa Pilar Ortega, ayer en campaña por la diputación federal por el distrito 06, aceptó que es lamentable que no se haya aprobado la reforma para eliminar el fuero que les envió la Cámara. Tampoco hay nada concreto sobre la nueva Fiscalía General de la Nación ni se tiene un Fiscal Anticorrupción, que porque no se ponen de acuerdo las fuerzas políticas. ¡Qué bárbaros!Y no son los únicos pendientes del tan cacareado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), tampoco nombraron un paquete de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), ni reformas necesarias a la Ley de Obra Pública y a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.Vamos, ni siquiera un tema tan noble como la licencia laboral para papás de niños con cáncer, alcanzó a salir. Ahí fue a la inversa, la iniciativa que promovió Pilar se aprobó en el Senado pero ya no en San Lázaro. En Tribuna la Senadora expuso que hay más de 23 mil familias que tienen un caso de cáncer infantil en sus hogares y esa es la causa número uno de muerte entre niños de 5 a 14 años.La reforma a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y del ISSSTE fue presentada por la leonesa el 15 de febrero pasado a nombre de la fundación Cáncer Warriors de México, promotora del proyecto con más de 150 mil firmas en la plataforma change.org. Se propone una licencia inicial de 30 días prorrogable las veces que sea necesario y que el trabajador reciba el 60% de su último salario.Un enviado de Pepe Meade estuvo ayer en León y Guanajuato para medir el clima para una visita del candidato presidencial que ya no puede esperar más. José Manuel Romero Coello, coordinador nacional de jóvenes de la campaña, se reunió con la estructura juvenil tricolor y con universitarios. Llegó con la encomienda de que sean los jóvenes del PRI quienes saquen a este partido del letargo.El colimense ex director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) llamó a promover el que Meade se compromete con los jóvenes al acceso total a educación gratuita en el nivel medio superior, aumentar considerablemente la cobertura universitaria, financiamiento a los emprendedores, y más. Y que insistan en que es el candidato honesto con la mayor capacidad y experiencia para ser Presidente.El secretario de Gobierno en el Estado, Gustavo Rodríguez Junquera, está por concluir una ronda de acercamientos con todos los alcaldes interinos en Guanajuato con el objetivo de mantener una relación de colaboración institucional entre ambos niveles de Gobierno para la continuidad de obras y programas. Uno con el que ya se reunió es el de León, Luis Ernesto Ayala, quien ocupará la silla hasta el 2 de julio.El gobernador Miguel Márquez Márquez y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se saludaron en la tradicional comida de los concesionarios y permisionarios de la radio y televisión en la 59 Semana de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), en Ciudad de México.El encuentro es para abordar los temas de mayor relevancia para el sector y la sociedad mexicana.