La agresión se registró a las 9:49 de la mañana del sábado sobre la avenida Quetzal, esquina con Gaviota de la colonia San Sebastián.



Verónica de 37 años, Fernanda de 14, Neri Antonio de 22 y Eduardo de 16 años de edad, estaban en el puesto de quesadillas cuando llegaron varios hombres en una camioneta Windstar verde.



“Nos informan de 4 lesionados, ingresaron dos y están por arribar dos más, pero se nos informa que no quieren presentar denuncia, hay que esperar a platicar con ellos”, adelantó el vocero del Ministerio Público, Cuauhtémoc Aguilar.



Verónica, presentó dos impactos en el fémur derecho, Fernanda en el antebrazo izquierdo, Neri Antonio en la pierna izquierda y Eduardo en el hombro derecho.



“Se inicia por el levantamiento de casquillos, pero vamos a espera que sean revisados por nuestro médico y si insisten en no presentar denuncia”, finalizó el funcionario.

Serían familia de Javier

Le disparó en varias ocasiones en el cuello, para después huir corriendo.

