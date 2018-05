Prometieron 'polipíldora' a pacientes cardíacos... siguen esperando

Este fármaco contiene tres medicamentos: Ramipril, que trata la hipertensión, reduce el riesgo de un ataque cardiaco y mejora la salud en pacientes que sufrieron infarto; Estatina atorvastatina, que disminuye los niveles de colesterol, y el Ácido acetilsalicílico que evita la formación de coágulos sanguíneos en las arterias.



“Cuando nosotros tratamos la hipertensión y el colesterol como muchas enfermedades, mientras menos pastillas tome el paciente será mejor el apego al tratamiento y es lo que se persigue, que a través de una pastilla se tenga mejor control, así se tendrá menos probabilidades que los pacientes a futuro se infarten o reincidan en otro”, informó el cardiólogo Crispín Álvarez Martínez, que en 19 años de experiencia ha atendido a cientos de pacientes.

Atiende IMSS a 15 mil con problemas cardiacos



Estos pacientes recibieron atención en 10 hospitales del IMSS de Guanajuato, la clínica T-21 de León fue la que recibió más, 371; le siguió la unidad 4 de Celaya con 248.

Sobrevive la mitad



Explicó además que un infarto consiste en la obstrucción por un coágulo de alguna de las arterias coronarias o en las ramas coronarias que oxigenan al corazón, y esto causa muerte celular cardiaca.



“Las placas de colesterol al romperse se ponen en contacto con la sangre y se hace un coágulo, este es el principal mecanismo para que suceda un infarto”, dijo el médico.



A esta condición contribuye la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, niveles altos de colesterol y el tabaquismo, dijo, y es importante entender que se tienen que controlar esos factores de riesgo porque predisponen a un porcentaje alto de infartos.

Sufre tres infartos en cinco semanas



En noviembre de 2015 caminaba por la zona centro cuando sintió que se asfixiaba y una fuerte presión en el pecho que lo obligó a detenerse a respirar, al mismo tiempo sentió un hormigueo en la mano derecha... avanzó lento hasta llegar a una tienda de abarrotes donde compró dos aspirinas que lo controlaron.



Exactamente un mes después de que comenzó el régimen alimenticio tuvo otro infarto mientras dormía, a las 2 de la mañana.

Samuel se define como un sobreviviente, aprendió a comer sanamente y a disfrutar y valorar a su familia.



“Somos muy egoístas, yo comía en la calle lo que fuera, los excesos de la copita y los amigos, ahora prefiero pasar el tiempo con mi familia. Me siento muy bien y estable, aunque me dijo el doctor que tengo siete veces más probabilidades que me dé un infarto que a otra persona que nunca ha sufrido uno”.

Minimiza síntomas



“Se me hacen muchas pastillas las que tomo diario, hay días en que por las prisas se me olvida, si nomás nos llegan a dar una pastilla (polipíldora) será más práctico hasta para el Seguro”, opinó.



“Yo me siento muy bien, después del infarto me pusieron el catéter en una arteria, me recetaron medicina y me dieron una dieta y ejercicio, dicen que lo que me hicieron es muy costoso y también el medicamento, pero gracias a Dios tengo Seguro”.

Toma al día 8 medicinas



“Dejé de fumar, aunque ha sido pesado después de 30 años, llevo una dieta balanceada, camino diario y tomo mis medicamentos”, dijo.



Juan José toma ocho medicamentos diarios, por lo que consideró que la inclusión de la polipíldora en el cuadro básico de medicinas del sector salud resultará en beneficio económico para los pacientes.



“Para quien tiene el Seguro Social será beneficio pues de los ocho medicamentos que tomo uno de ellos lo tiene la polipíldora y tiene un costo de dos mil pesos, esta pastilla la estaré tomando por un año al menos”, dijo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En losEntre 2013 y 2017,por esta causa, más de tres mil 800 al año.Estas cifras ponen ala primera es la diabetes, informó José Juan Torres Hernández, director del Hospital General de Guanajuato.Prevenir estos padecimientosEl 15 de enero, Tuffic Miguel Ortega, director del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, informó, que puede prevenir enfermedades cardiovasculares y disminuir hasta 40% la reincidencia de infartos.Perodel estado., facilitar la atención y el buen control del paciente.Mediante Acceso a la Información,, de los que 928 sufrieron infartos.y representan el 71% de los casos.Además 14 mil 171 personas fueron atendidas por algún problema cardiaco, esto es más de dos mil por cada año del sexenio.También 273 niños y jóvenes de uno a 19 años sufrieron afectaciones cardiacas en ese periodo.En promedio,ruptura de las paredes del corazón, insuficiencia cardiaca o afectaciones valvulares, informó el cardiólogo Crispín Álvarez Martínez.Hace tres años,y vivió para contarlo.Luego de dos días Samuel visitó a un cardiólogo y éste diagnosticó que había sufrido un pequeño infarto,Nuevamente fue al médico, que le diagnosticó otro infarto; fue atendido en el IMSS, yEl año pasadoConsideró que la mala alimentación y las presiones de su trabajo fueron la causa de su infarto, platicó que ese día en la mañana comenzó con la mano derecha adormecida, además de ligeros piquetes en el corazón; no le dio importancia, peroUn compañero de trabajo lo llevó al IMSS.sin dudarlo fue al hospital y en el área de urgencias vivió tres episodios de ataque al corazón., pero como no presentaba molestias no acudía al médico. Todo esto cambió a partir de que sufrió el infarto.Luego de ataque,estrechos o bloqueados que suministran sangre al corazón.