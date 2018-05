Comprar votos es pecado social.- AMLO

"Comprar votos, comprar despensas, eso hasta pecado es, pecado social", indicó López Obrador.



"¿Cómo van a actuar estos corruptos? Como siempre van a querer o robarse la elección o comprar masivamente votos, traficando con el hambre, con la pobreza de la gente", señaló.





"Esto que está sucediendo aquí en Neza, que es una vergüenza, que los supuestos gobernantes de Neza de izquierda. ¿Qué izquierda van a ser cuando trafican con el hambre y la pobreza del pueblo?", reprochó.



"El pueblo ya no quiere dádivas, ya no quiere migajas, el pueblo lo que exige y a lo que tiene derecho es que haya justicia, ya es tiempo de que gobierne el pueblo de México", puntualizó.

"Es totalmente inmoral entregar tinacos, migajas, el pueblo ya no quiere migajas, el pueblo lo que quiere es que se haga justicia".

el candidato presidencial de la coaliciónacusó la compra de votos y aseguró que esa práctica es pecado social.Esta mañana durante un mitin en la ciudad gobernada por el PRD, el tabasqueño pidió a sus simpatizantes orientar a otras personas para que no sean engañadas con la compra de su voto.rechazó que la ciudad esté liderada por un gobierno de izquierda.El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México consideró que la entrega de dádivas como despensas, láminas, tinacos y aparatos electrodomésticos pisotea la dignidad de la gente.Al mitin asistió Rafael Ochoa Guzmán, quien fue ex secretario general del SNTE trabajando al lado de Elba Esther Gordillo al frente del Sindicato.