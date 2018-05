'Sexting' y 'pornovenganza', cánceres que avanzan entre la juventud mexicana

el primer término se refiere al intercambio de contenido sexual entre dos personas con el consentimiento de ambos, mientras que la segunda palabra describe la difusión de imágenes eróticas en plataformas digitales contra la voluntad de una persona.



"Yo me sentí usada, muy rara y decepcionada de la persona. Le mandé mensaje a mi ex novio, pero no me contestó porque ya era tarde; entonces le llamé y me dijo que él no sabía nada. Después me enteré de que su novia sabía las contraseñas de sus cuentas y todo".



"Llega este chavo de mi facultad, se me para enfrente y me dice: `Quiero ver si te mueves como en el video´. Eso me sacó de onda, porque yo ni siquiera sabía quién era. Me puse a llorar y ya no entré a mis clases. Me fui".



"Fui y de verdad no sirven para nada. Me dijeron que ellos no pueden hacer nada, porque era contenido de la aplicación en sí y que si la aplicación no bloqueaba la cuenta ellos no podían hacer nada. Sentí mucha impotencia, porque se supone que están para ayudarte, pero te contestan por un correo porque no les interesa".

A Gabriela le cayó el infierno en segundos; le apareció de pronto, en las palabras de un amigo: "Oye, ¿qué onda con lo que está en Twitter? ¡abre rápido tu cuenta!". Eran las 11 de la noche y el mensaje la desconcertó, ella esperaba los resultados de un concurso para saber si había ganado los boletos de un concierto. Sin embargo, apenas ingresó a su cuenta reconoció un video de ella teniendo sexo con un ex novio. Habían filtrado la grabación., explica Gabriela, dos años después del hecho.Ella fue víctima de pornovenganza. Nélida Padilla, doctora en sicología, indica la importancia de diferenciar entreLa noche en la que Gabriela vio su video no durmió. Se enfrascó en una lucha para prevenir algo que parecía imposible: evitar la propagación del audiovisual en Twitter e incluso en otras redes sociales.que agregó a todos los seguidores de la estudiante; tampoco tenía registro de más actividad, únicamente la publicación del video erótico.Gabriela comenta que en su momento decidió grabar el video porque le tenía confianza a su pareja:, explica Trixia Valle, quien ha trabajado de cerca con víctimas de la pornovenganza.El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informó que México es el país latinoamericano donde más se realiza el "sexting"; es decir, donde se envían más contenidos sexuales.El organismo explica que 36 por ciento de los jóvenes entre los 12 y 16 años conocen a una persona que ha enviado contenido erótico, y más de 10 por ciento aceptó haber participado en el "sexting".Para Gabriela fue imposible frenar la publicación de su video erótico. En las redes duró una semana, a pesar de que eliminó su cuenta de Facebook, Instagram y Twitter. Hasta hoy utiliza con mucho temor cualquier red social y tiene más cuidado con sus fotos y publicaciones.Dos días después de la filtración, Gabriela quiso ir a la escuela y retomar su vida, pero un desconocido le recordó que el daño estaba hecho:Vivía con miedo de que otra persona la increpara o juzgara. Twitter era su principal herramienta para realizar sus trabajos escolares, muchas veces relacionados con temáticas deportivas. Entre sus contactos tenía a varios atletas, pero platicar con ellos era difícil: "Quise hablarles, pero ya no era lo mismo. Ya no se sentía la misma confianza", explica.Ella denunció los hechos ante la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.Poco a poco el video de Gabriela dejó de ser tema de conversación. Algunos lo tomaban a broma: "Ya pasó", le decían. En realidad, el infierno de ella se apagó porque un mes después se filtró otro video de una de sus amigas. Entonces encontró un poco de paz, pero no olvida la noche cuando esperaba ganarse esos boletos. Aunque el evento se le haya olvidado de tanto temor.Sólo se necesita un arranque de ira para cometer la pornovenganza contra alguien., explica Nélida Padilla.Añade queLos adultos, como parte de un juego previo al acto sexual. Pero también hay situaciones así entre niños; en ese caso es una práctica no recomendada, porque son menores de edad e incluso mostrar sus imágenes es un delito".