'Enseñando' es la forma en que mujeres pueden participar en la política en Colombia

Las modelos, vestidas con trajes de baño blancos con el logo del candidato y gorras rojas con el lema Mejor Vargas Lleras, entregaron volantes y afiches en la ciudad de Santa Marta, en la costa norte de Colombia

¡Qué tristeza! Esto es lo que les espera a las mujeres colombianas con el candidato del continuismo, que sean tratadas como objetos. En nuestro gobierno la voz de ellas contará y lucharemos para que tengan los mismos salarios que los hombres. #MujeresMejorSinVargasLleras pic.twitter.com/pWDv4qxsIb — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) May 4, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las sospechas de un modo de hacer política impregnado de machismo han planeado desde hace meses sobre la campaña de cara a las presidenciales del 27 de mayo en Colombia, en la que ya no sobrevive ninguna candidata. Ayer viernes esas sospechas irrumpieron a las malas en el debate. Cuando las, desataron una oleada de indignación y derivaron en una batalla entre aspirantes., donde detuvieron el tráfico, según los informes de prensa. Las reacciones no se hicieron esperar., expresó en una serie de airados mensajes en Twitter la conservadora exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, la fórmula de Iván Duque. El candidato del Centro Democrático, líder desatacado de las encuestas, se disputa el voto conservador precisamente con Vargas Lleras.Desde el equipo del exvicepresidente, que se encontraba en Fusagasugá (Cundinamarca), en el centro del país, denunciaron un montaje. Atribuyeron el episodio a una campaña de desprestigio, aclararon que lo sucedido no obedece a ninguna estrategia electoral y pidieron investigaciones de las autoridades. “Rechazamos tajantemente la cosificación de la mujer y el irrespeto que constituye dicha actividad”, señaló el candidato en un comunicado., se defendieron desde las toldas de Vargas Lleras, que acaba de lanzar el libro Hacer, cumplir, avanzar, sobre su dilatada vida pública, en la que ha sido congresista y ministro de varias carteras. Ese tipo de actividades desvían la atención de los temas que verdaderamente le importan a la ciudadanía, advirtieron.En una batería de trinos, Vargas Lleras fue más allá, y acusó a la campaña de Duque de lanzar “una guerra sucia” en su contra, al tiempo que pidió directamente al Consejo Nacional Electoral “averiguar quién cometió esta bajeza que atenta contra la dignidad de la mujer”.A lo largo de la temporada electoral, que incluye las legislativas que se celebraron en marzo,Rezagadas en los sondeos, las únicas dos candidatas en el partidor, las excongresistas del Partido Liberal Piedad Córdoba y Vivian Morales no fueron invitadas a los primeros debates. Córdoba renunció a su aspiración el mes pasado, mientras Morales, líder de una corriente de iglesias cristianas, desistió esta semana, y este viernes anunció su adhesión a la campaña de Duque.Las fórmulas vicepresidenciales, por contraste, están copadas por mujeres. A Ramírez se suman Ángela María Robledo, la llave de Gustavo Petro; Claudia López, compañera de Fajardo; y Clara López, quien acompaña a Humberto de la Calle. La única excepción es Vargas Lleras, que escogió al exministro de Defensa y exembajador en Washington Juan Carlos Pinzón.