se sabe que en la fosa clandestina ya han sido recuperados al menos 12 cuerpos más



Manifestó que no se les han mostrado los cuerpos, debido a que les argumentan que no los tienen, al parecer, en esta ciudad. Por lo que informaron que, hasta el momento, ellos no tienen certeza de que los cuerpos que dice la PGJE sean los de sus familiares.



“Le comentaron a mi sobrina que fuera a reconocer los cuerpos y le mostraron fotografías pero ninguno de ellos coincide con el perfil. Dijeron que no les han mostrado los cuerpos que por que no los tienen en el Semefo, no sé dónde los tengan, porque no los quieren mostrar, pero de momento no tenemos certeza de que sean ellos”, dijo un familiar.

los restos encontrados podrían tener más de un mes en ese lugar.

