Con mi @maumancera que lo amo comiendo chicharrón Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 3 May, 2018 a las 9:34 PDT

Mi chuli @natalia_tellez y yo vestidas por @latingal_boutique Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 3 May, 2018 a las 10:32 PDT

"Perra, mejor sigue comiendo antes de hablar mal de joel, cerda ", "Podrá ser bella la señora pero eso no le quita la falta de humildad nada le cuesta unas disculpas", "Estupida asquerosa sientete orgullosa de tener un mexicano que representa de tu pais". Entre otros comentarios hirientes, son los que la conductora ha estado recibiendo a raíz de su comentario, en cada una de sus publicaciones.

Parece que Mauricio Mancera ha dejado claro que se la pasa muy bien con su compañera de set, Galilea Montijo y es por ello que decidieron postear una fotografía juntos comiendo, pero jamás imaginaron que los comentarios serían de todo menos acerca del hecho.Desde la cuenta oficial de Galilea postearon una fotografía en donde se les ve comiendo chicharrón y titularon:Lo más particular de la fotografía es que, además de estar comiendo dentro de sey en lo que parece ser una pequeña pausa, los comentarios no fueron en base a la fotografía, sino que cientos de fans del grupo CNCO, arremetieran en su contra. Insultándolos y hasta amenazándolos de muerte.El escándalo se generó a raíz de que la conductora, incómoda por la actitud de uno de los integrantes del grupo CNCO, pidió que su mamá le diera unas nalgadas y desató el enojo de sus seguidoras.Durante la transmisión del programa matutino “Hoy”, Galilea sugirió que a uno de los integrantes del conjunto CNCO, su mamá le diera unas nalgadas. Y la furia de las fans del grupo no se hizo esperar."Cara orco la proxima ves que volvais a decir algo sobre nuestros chicos o sobre nuestro potato te tenemod que degar por entiendido de que la cncowners por los chicos matamos y como digo renato no te metas con los idolos de un fambom porque las fan llamadas cncowners matamos y mordemos", "Si, muy linda. Lastima que sos bastante mal educada e ignorante, ehh".