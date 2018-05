'Mi logro es haber sobrevivido' dijo Luis Miguel

"Mi primer logro es haber sobrevivido a muchas etapas difíciles por mi entorno, por la misma profesión, por todo; el segundo es haber rescatado a gente que quiero muchísimo como mis hermanos y el tercero es estar con salud y muy contento y con muchas ganas de vivir, con ganas de seguir transmitiéndole a la gente lo que pienso y lo que siento. Hay muchas cosas más, pero si pudiera ponerlo en tres, sería eso".

Luis Miguel declaró en 1989, en una entrevista con Verónica Castro, que extrañaba mucho a su madre.

El gran logro de Luis Miguel no fue convertirse en una estrella internacional, llenar estadios o la canción con Frank Sinatra, sino haber sobrevivido a "ciertas etapas difíciles".con Martha Figueroa en 1997.Figueroa platicó con Luis Miguel, en exclusiva para "Ventaneando", cuando él estaba promocionando su tercer disco de romances.En la primera parte de la plática hablaron del disco, la producción, su carrera.Después, en "Ventaneando", Pati Chapoy, Pedro Sola y Martha Figueroa destacaron algunos puntos sobre él y Martha presentó la segunda parte de la entrevista.Ante el éxito que ha tenido en su carrera, Figueroa pensó en preguntarle sobre sus grandes logros y esto fue lo que Luis Miguel respondió:Luis Miguel no ofreció detalles de las "etapas difíciles" a las que sobrevivió y en ese momento no se sabía gran cosa de su vida privada.Sin embargo, a raíz del estreno de su serie en Netflix, Luis MiguelEl principal ha sido la relación complicada que tenía con su padre, Luisito Rey, quien llevó su carrera durante los primeros años yAunque en la serie no lo mostraron,Otro de los temas que resurgieron fue el de lal.En 1986 no volvió a saberse más de Marcela Basteri, quien