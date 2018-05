Empate polémico en el 'Clásico Español'

Al Madrid se le da mejor el Camp Nou que el Bernabéu. Quizá necesita sentir que está en tierra hostil para reivindicar su título de rey de Europa. No es casual que sus mejores actuaciones de la temporada se hayan dado en cancha contraria, también en el estadio azulgrana, escenario en el que

nunca perdió Zidane.

A los madridistas se les escapó la victoria por muy poco ante un coloso Barcelona. No fue precisamente el mejor día del Barça y, sin embargo, se batió de manera fenomenal, supo sufrir y competir con un futbolista menos por

la expulsión de Sergi Roberto.

Los azulgrana defendieron el marcador y la condición de invictos en la Liga con una actuación muy esforzada y meritoria, dirigida por Rakitic y

No hay mejor jugador para un partido caliente que el 9.

A partir del despliegue de Rakitic y de la garra del uruguayo, se desencadenó un clásico tan arrabalero que superó a jugadores como Coutinho e Iniesta y desbordó al árbitro, una calamidad, protagonista de unos cuantos errores muy gordos, abroncado por la grada y señalado por los jugadores del Madrid. Nada salió como se intuía en la previa cuando se hablaba de un partido descafeinado y sobrero en el Camp Nou.

Valverde pareció dar con la alineación cuando ganó la Copa.

Ya no bailaba el jugador número 11 sino que en partidos exigentes como el clásico se imponía por consenso Coutinho, mitad delantero, mitad centrocampista, el complemento aparentemente ideal desde la partida de Neymar. Nadie advirtió ninguna disfunción del brasileño hasta el 1-0. A los azulgrana les gusta presionar y también correr, como se advirtió en el gol de Luis Suárez, una transición vertiginosa que inició y acabó el 9 después de un centro preciso de Sergi Roberto. No apretaron Marcelo ni Ramos, condicionado por la entrada de Messi, y el uruguayo no dio ninguna opción a Navas.

La réplica del Madrid fue tan rápida y bella como la del Barça.

El protagonista fue Cristiano Ronaldo.

Taconeó el portugués para Kroos, cuyo centro fue cabeceado en el segundo palo por Benzema para la llegada en el punto de penalti de CR. El pie de Piqué no pudo evitar la puntera de Cristiano. El Madrid encontró aire por las bandas, especialmente por la de Marcelo, mal defendido por Coutinho, fuera del partido desde muy pronto ante la sorpresa del colorista Camp Nou. Cristiano tuvo hasta dos remates más para marcar diferencias después de poner el 1-1. No atinó por poco el punzante delantero del Madrid.

No encontraba su sitio en la cancha el equipo titular azulgrana, sometido por un Madrid de entretiempo y hasta cierto punto superado por los últimos acontecimientos, especialmente por el transitar ganador de los blancos por la Champions. Zidane dispuso la BBC y el plan funcionaba estupendamente a pesar de que

Bale era más espectador que protagonista,

salvo cuando arreó una patada al gemelo a Umtiti. Muy estable y cómodo, el Madrid perdonó de forma reiterada el segundo gol ante la confusión del estéril Barcelona. Al Barça le faltaba dinamismo y profundidad, seco desde el gol de Luis Suárez.

No hubo una sola llegada clara del Barcelona, ni un tiro decente, ni siquiera una jugada bien armada desde la divisoria, hasta que al filo del descanso

le rebanó una pelota a Messi. A falta de fútbol, muy desnortado, desnudo sin la pelota, el equipo azulgrana quedó a merced del toque de corneta de Luis Suárez, un jugador rebelde, de sangre caliente, capaz incluso de contagiar su furia a Messi. El 10 entró al tobillo de

Sergio Ramos,

y el partido entró en una riña callejera, una pelea de muy baja estopa, más propia de matones que de futbolistas, imposible de controlar para Hernández Hernández.