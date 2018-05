Habrá un posible incremento a la tarifa de transporte

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En los próximos días concesionarios del Transporte Público, mantendrán una reunión con la dirección de Transporte y Vialidad para determinar un posible incremento a la tarifa, esto en base a una serie de compromisos impuestos por la autoridad municipal, así lo informó el Regidor Julio Ortiz Vázquez.señaló.Se prevé un aumento de tres pesos a la tarifa, sin embargo esta decisión aún no es definitiva, mientras los empresarios no se adhieran a cumplir en mejorar las condiciones del transporte público., mencionó.En el supuesto de que el Ayuntamiento autorice dicho aumento en base a los criterios impuestos para mejorar las unidades y el servicio, los compromisos tendrían que llevarse a cabo de manera inmediata, de no cumplir con lo establecido, el regidor comentó que se determinará retirar las concesiones a los empresarios.Pese a que las comisiones unidas del Municipio han gestionado varias mesas de trabajo para resolver el tema de la tarifa y mejoras del transporte público, Julio Ortiz reconoció que éstas actividades han sido un fracaso pues no se ha concretado ningún avance.finalizó