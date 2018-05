Daniela Campuzano consigue primer sitio en competencia internacional

La ciclista Daniela Campuzano se llevó el primer lugar en el Grazer Bike Opening celebrado este domingo en Graz, Austria.

Esta es la primera intervención en la gira europea para la deportista mexicana. Daniela superó a Tanja Zakelj de Eslovenia y a Anna Splelmman de Austria.



Campuzano continúa con su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

La ciclista comentó en su perfil de Facebook que estuvo a punto de cancelar su gira por Europa debido a una lesión en el hombro de la cual todavía no se recupera completamente.

"Quiero contarles lo contenta que me siento hoy y no por el resultado, solo por el hecho de poder competir y estar aquí haciendo lo que me apasiona y me hace feliz”, escribió Campuzano en la red social.



“Antes de viajar a Europa le dije a Cetto equipo que canceláramos todo, que mi hombro no estaba listo y que prefería quedarme y terminar de recuperarme. Ese mismo día conocí a una persona que me dijo que lo más importante era no quebrar mí espíritu que si me había preparado para estas competencias que fuera y que diera lo mejor, pero sobre todo que lo disfrutara”, continuó.

“A veces no sabemos cómo unas palabras pueden cambiar nuestra manera de pensar", finalizó la ciclista.