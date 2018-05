Incierto el futuro del Conejo con los Tuzos

2018-05-07 06:00:00 | GERARDO CAMPA

El guardameta no participó en partidos de Liga durante el último periodo.

Foto: Twitter de Oscar Pérez.



Óscar Pérez dijo que todavía no sabe si seguirá en activo en Primera División con los Tuzos del Pachuca. El cancerbero dijo que cuando tome una decisión, lo hará público de inmediato.

Con 45 años de edad, es el jugador más veterano en la Liga MX. Entre otros logros, ostenta el récord de más partidos jugados en el máximo circuito.

"No me quiero adelantar a los acontecimientos, pensaré bien qué puede seguir. De Estados Unidos (MLS) no hay nada”, comentó.

“Estoy tranquilo y solamente pensando en qué va a seguir, el día de mañana que yo decida les haré saber cuál fue la decisión final", comentó El Conejo.

El cancerbero dejó entrever que le habría gustado "retirase" con algunos minutos en el Torneo Clausura 2018.

"No haber participado te deja con esa cosita que te hubiera gustado retirarte con algunos minutos, pero bueno, no fue así. Estoy tranquilo, la verdad muchos compañeros me dicen qué voy a hacer, ellos me manifiestan que me ven bien, que ¿por qué no seguir?".

Óscar dijo estar muy feliz de la vida que tiene su familia en Pachuca y valora seguir en la ciudad.

Finalmente comentó que el semestre fue duro y difícil al estar en la banca y solo jugar en la Copa.

"Lo he tratado de vivir de la mejor manera (ser suplente). Desde donde me toca participar, ayudar al grupo. Fue un torneo duro y difícil".