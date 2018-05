Desecha Yulma señalamientos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Enfocarse en su campaña de propuestas a la ciudadanía y dejar de lado los señalamientos hechos por otros candidatos en su contra es la postura que tiene la candidata del PRI a la Presidencia Municipal, Yulma Rocha Aguilar.Lo anterior después de que el candidato panista Ricardo Ortiz Gutiérrez señalara como “guerra sucia” la colocación de anuncios espectaculares con su imagen, en los mismos espacios donde hace algunos meses apareció la campaña “Adiós Adioooós a la inseguridad”, con logos de la agrupación Cabildo Ciudadano.“Resulta satisfactorio escuchar a Ricardo Ortiz como si fuera oposición, creo que ya se siente que lo es, por eso que sus discursos van dirigidos hacia mi, eso habla de como esta campaña está permeando entre los ciudadanos, una campaña de propuestas, pero sobre todo de cambio”, dijo.Rocha Aguilar reiteró la negación de que el PRI en Irapuato haya mandado colocar dichos espectaculares en meses pasados.Asimismo, indicó que Ortiz Gutiérrez pretende llegar “con la cara lavada” frente a la ciudadanía, a hacerles más propuestas que no va a cumplir, por ejemplo, en materia de seguridad, comercio, entre otras.“No me voy a detener en este tipo de señalamientos que más que otra cosa demuestran ya el nerviosismo que tiene Ricardo Ortiz hacia este proyecto de cambio”, puntualizó.A una semana de iniciar su campaña, la candidata priísta recorrió el mercado Guerrero, en donde compartió sus propuestas con comerciantes y habitantes de la zona.Refirió que en los primeros días ha tenido buen recibimiento por parte de los irapuatenses, quienes han mostrado inquietud y enojo por la inseguridad, de oportunidades y cercanía con los ciudadanos.“Voy a seguir recorriendo Irapuato, vamos a ser gobierno no nada más a puertas cerradas sino a puertas abiertas, con la gente, atendiendo inquietudes y demandas, y haciendo un buen uso de recursos públicos, no como se está haciendo ahora, donde han privilegiado el gasto democrático por encima del gasto a inversión social”, enfatizó.