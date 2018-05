Preparan marcha de diversidad sexual

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una sociedad diversa y sin etiquetas es lo que se promoverá durante la proxima caminata del Colectivo Gay de Irapuato.“El objetivo de nuestra marcha es mostrar que la comunidad no tiene etiquetas. Buscamos inclusión en la sociedad para buscar la unión y lograr grandes cosas con personas que no pertenecen a la comunidad”, manifestaron integrantes del colectivo.Carlos Delgado, presidente y organizador, señaló que esta marcha es abierta para la sociedad en general no solo para miembros del colectivo LGBTTI, agregó que en esta ocasión se incluirá una “H” para representar a las personas heterosexuales.“Está abierta la invitación al público en general. No es una marcha únicamente de la comunidad LGBTTI, si no que esta vez también estamos poniendo una H de heterosexual. Estamos haciendo una marcha de diversidad sexual sin etiquetas”, dijo.El Gay Pride Irapuato 2018 se llevará acabo el 12 de mayo y el punto de conentración será enfrente del parque Irekua en el Monumento a la bandera.“Estamos convocando a las 6:00 pm para dar inicio entre 6:30 y 6:45. De ahí tomamos Avenida Guerrero, para posteriormente integrarnos a avenida Revolución, luego Ramón Barreto, Manuel Doblado, calle Juárez y terminamos en la Plaza del artista”, dijo.Carlos Delgado destacó que se espera contar con mayor participación que el año pasado, donde caminaron junto a 600 personas aproximadamente.Los integrantes aprovecharon para pedir respeto en el momento de la marcha.“Este es el tercer año que lo organizo y siempre hemos mostrado que nosotros somos muy respetuosos, jamás hemos ofendido a nadie y la gente nos ha acogido con respeto también” , señaló su presidente.