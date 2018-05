¿Cuánto vale tu honor?

[email protected]

Como se esperaba, atendiendo a lo que ha venido sucediendo en las precampañas y ahora en las campañas, los argumentos que los candidatos presidenciales quieren hacer valer para conseguir los votos de los ciudadanos son los que ya se habían venido expresando. La verdad es que no hay nada nuevo ni siquiera en las menciones negativas que cada uno dice de los otros, que parece que es lo principal y sustentar los méritos que cada uno de ellos tiene o cree tener para aspirar al cargo de presidente de la República. El que, quizá, tiende a señalarlos, no tanto a explicarlos, es López Obrador, quien sí hace referencia a lo que piensa hacer una vez que llegue a la presidencia de la República, si bien no proporciona mayores datos de cómo podrá conseguirlo. Cuando se ha visto acosado por sus detractores, que son muchos ya, constituidos no sólo por sus oponentes, pues a estos se han agregado casi la totalidad de los analistas y comentaristas de los medios en materia política y organizaciones de la iniciativa privada, es entonces que pretende establecer datos que aclaren sus proposiciones y pensamientos en principio escuetamente establecidos en su discurso. Pero en realidad tampoco aclaran lo suficiente como para poderlos juzgar aun teniendo en cuenta las argumentaciones de apoyo de quienes forman parte de su equipo.Así, pues, se continúa con la diatriba, la descalificación, la difamación y la calumnia como argumentos fundamentales para quitar credibilidad a los contrarios. Digo esto, porque analizadas reflexivamente las cosas malas que se dicen, la mayoría carece de pruebas que puedan llevar a quienes escuchamos y vemos la propaganda en los medios de comunicación al convencimiento de que esa es la verdad. Sólo siembran la duda, pero no la certeza y producen más impacto en la emoción que en la reflexión. Quizá en las campañas se piense que en la mayoría de los casos se vota emocionalmente y no reflexivamente. Por eso y como no hay restricciones para las imputaciones en cuanto puedan ser injuriosas, calumniosas o difamatorias, los candidatos presidenciales y todos los que ahora están metidos en las elecciones para ganar algún puesto público se sienten cubiertos y protegidos, pues si antes con esas mismas actitudes no pasaba nada, ahora mucho menos.Pero resulta, que esta liberalidad que está apoyada en una concepción exagerada de la libertad de expresión está siendo también aprovechada por los medios de comunicación para publicar toda clase de rumores, casi siempre negativos en contra de cualquiera de los candidatos. De las redes sociales ni se diga, están difundiendo todo lo que pueda ser favorable o desfavorable a un candidato sea o no cierto.Como ya expresé, en muchos casos lo principal es atacar el honor del candidato oponente. Esto es fácil sobre todo cuando ya los denominados delitos contra el honor no existen. La injuria, la difamación y la calumnia clásicamente conocidos como delitos contra el honor han sido borrados de casi todos los códigos penales y ahora se dice que solamente se trata de ilícitos civiles que podrán ser reclamados civilmente para obtener una reparación del daño fundamentalmente monetaria. Esto me ha llevado a una rápida reflexión. Si ya no existen delitos contra el honor y solamente hay una sanción civil, quiere decir los legisladores estiman que en la sociedad el sentido del honor se ha perdido y que ya no merece tener la protección penal. Basta la civil.Parecería que una determinación tan general es correcta, y que el Estado no tiene por qué preocuparse por el honor de las personas. Que cada una de las que se sientan lesionadas lo reclame en los tribunales. Se convierte pues una acción social en una acción individual. Podría pensarse que eso es correcto y la afectación al honor de cada uno que se reclame por el que la sufre. El Estado solamente proporcionará el medio judicial para reclamarla. Pero me queda una duda, cuando al margen de las campañas políticas, pero aún dentro de ellas, se calumnie, difame o injurie a una persona que no tiene los medios económicos para instaurar un juicio civil, que todos sabemos requiere gastos que pueden ser considerables, resultará que esa acción no podrá ejercerla, aun invocando el beneficio de pobreza. Parecería entonces que el honor de quienes no pueden acceder a la justicia civil por falta de medios económicos nada vale o vale muy poco y el Estado no debe gastar para defenderlo. El concepto y sentido del honor es un aspecto moral que la propia sociedad debe cuidar para beneficio de ella misma y de los individuos que la integran. Si por defender la libertad de expresión se deja sin posibilidad de defensa y reparación el honor de los pobres, se desvirtúa ese derecho humano y se lesionan otros de los menos favorecidos económicamente. También, cuando el honor sólo es cuestión de reparación monetaria exigida individualmente por quienes pueden hacerlo, la pregunta es: ¿el honor de estos es de mayor entidad que el de los incapaces de hacerlo? La exageración en la defensa de la libertad de expresión no justifica la discriminación en que prácticamente se está cayendo.