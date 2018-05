El problema de las librerías

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Recientemente leí en algún lugar el texto de algún colombiano que hablaba sobre el número de librerías en el Bajío contra el número de habitantes. Señalaba la carencia de librerías especialmente en Irapuato. Y mencionaba cómo se reflejaba el problema sobre los índices de lectura por año que aparecen en estadísticas difundidas. Personalmente concuerdo con que la situación es lamentable y es imperativo que el tema de cultura en la región sea una prioridad. Pero al mismo tiempo pensé en un par de factores que entorpecen u obstaculizan esta idea.Mientras leía recordé una anécdota que me sucedió hace unos años en la Ciudad de México, un amigo y yo estábamos en un café de la colonia Roma hablando sobre lo ameno que era ver personas leyendo en todas partes: en parques, en banquetas, en camiones, en bares, en el metro, mientras comían o incluso caminando. Y es evidente que en la Ciudad de México no tienes que caminar mucho para encontrar algún lugar donde comprar libros a muy buen precio. Terminamos el café y vimos que en la esquina estaba la librería El Péndulo. Entramos, como buenos provincianos, con miradas inquisitivas a todos los estantes que se nos cruzaban. Si bien el catálogo era extenso, no había una diferencia abismal comparada con otras librerías en ciudades menos lectoras. Aunque he de admitir que si había algunas joyitas y novedades que a menudo escasean. Mi amigo preguntó por una película “El planeta Fantástico” que llevaba tiempo buscando. Efectivamente ahí estaba con un precio de $589.50 que incluso tenía descuento. Nuestras economías de estudiantes no podían solventar aquello. Devolvimos la película y finalmente compramos un par de libros de una caja que estaba a un costado de la entrada con la leyenda “De 60 a 120 pesos”. Ya en la calle nos arrepentimos de no haber invertido más horas de búsqueda en el centro histórico, donde había locales enteros con secciones de libros a 10, 20, 50 y 100 pesos.La primera premisa es que quizá la mayor limitante de la cultura es el factor económico. Tanto para la promoción y la producción como para su consumo. No se trata de devaluar la calidad que tienen estas obras o menospreciar el esfuerzo de los artistas o maestros, sino se trata de la sencilla realidad de la pobreza. Algunos profesores, amigos, compañeros y yo mismo hemos optado por las descargas de la red, los archivos PDF o los bazares para poder tener acceso a estas piezas que son caras y totalmente inaccesibles a nuestros presupuestos.La segunda premisa es la concepción que la población tiene de la “función” o la “utilidad” de la cultura. He oído incontables veces decir que la cultura es sólo un buen tema de conversación, que es propia de gente acaudalada y que es agradable para conocer datos curiosos, aunque en la vida cotidiana no sirvan para nada. Esta percepción superficial de la cultura y la supuesta carencia de relevancia que tiene en la vida cotidiana trae el desinterés general hacia las actividades culturales de cualquier índole. El arte se convierte en circo y la única utilidad que se le encuentra es el entretenimiento.Si bien es verdad que cada uno le encuentra sentido al arte y es ahí donde radica su valor, también es cierto que su función es introspectiva, es una manera de conocernos a nosotros mismos, de ahondar en nuestras ideas, de protestar, de cambiar perspectivas y horizontes. Es una conversación entre artista y espectador. Y es una verdadera lástima que aunque existan pocas o muchas librerías sigamos teniendo el promedio lectura de 3.8 libros por año.